İSTANBUL - Kovid-19 salgını sürecinde eğitime devam eden Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2019-2020 akademik yaz dönemi için ders başı yaptı. Dersler uzaktan eğitim yöntemiyle online interaktif ders formatında yapılıyor.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitesin hukuk fakültesinin ilk dönem dersleri 2019-2020 yaz döneminde tamamlanacak.

2020-2021 Güz döneminde hem ikinci dönem dersleri yapılacak hem de yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için ilk dönem dersleri verilecek.

İkinci üniversite olarak eğitim veren Netkent Üniversitesi'nin hukuk fakültesine, herhangi bir lisans diplomasına sahip ya da bir lisans programında eğitimine devam eden öğrenciler kabul ediliyor.

Ayrıca, üniversitenin 2019-2020 akademik yaz dönemi kayıtları 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Üniversitenin 2020-2021 güz dönemi için kayıtları ise sürüyor.



Netkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kadrosunda ceza hukukçusu Prof. Dr. Köksal Bayraktar hukuk fakültesinde onursal başkan ve üniversitede mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapıyor.







- "Farklı disiplinden olanlar da kabul edilecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, online interaktif sınıflarda derslerini alan ve bulundukları ilde örgün sınıf ortamında yapılacak sınavlarını başarıyla tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin, 4 yılın sonunda hukuk lisans diploması alacaklarını ifade etti.

Hukuk fakültesinde verilecek eğitimle, hakikat ve özgürlüğe dair tartışmalara katkı sağlayacak hukuk insanlarının yetiştirilmesinin amaçlandığını belirten Turgay, "En eski bilim dallarından biri olan hukuk, her dönemde olduğu gibi bu süreçte de evrensel bir yaşam felsefesidir. Bu bağlamda, günümüz dünyasının gereklerine uygun dinamik ve etkin bir anlayışla geliştirilmiş olan müfredatımızı sunan hukuk fakültemizin vizyonu; çağın gerektirdiği teknolojik imkanları kullanan, her zaman doğru soruları sormaya ve yanıtlamaya çalışan, bilginin kaynağına ulaşmaya çalışan hukuk insanlarını yetiştirmektir.’" ifadelerini kullandı.

Turgay, yüksek lisans programına hukuk mezunlarının yanı sıra farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ve yöneticilerin de kabul edileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hukuk yüksek lisans programımız kendi içerisinde bütünsellik sağlayan bir yaklaşımla tasarlanan 3 dönemden oluşmaktadır. Ulusal ve uluslararası rekabete açık bilgi ve donanıma sahip olacak yüksek lisans mezunları hedefliyoruz.

Günümüz iş ve ekonomi dünyasının dinamizmine uygun bir müfredatla özel olarak şekillendirilen programımıza katılanlar, hukuk eğitimi dışında farklı disiplinlerden gelmiş olsalar bile, iş hayatında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları tespit edebilecek. Öğrencilerimiz ayrıca, doğabilecek bu sorunlar karşısında doğru aksiyon almak için gerekli olan hukuk terminolojisine ve içeriğine de hakim olacak.’’





- "Derse katılmayan öğrenciler ders kaydının videosunu izleyebiliyor"





Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Şener de, "Dijital teknolojileri aktif olarak kullanan, sadece ulusal sınırlarda kalmayıp, uluslararası platformlarda da hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, evrensel bakış açısına sahip, teknik hukuk bilgisi ile hukuki meseleleri analiz eden, çözüm üretme yeteneği gelişmiş, nitelikli hukuk insanlarının yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bu eğitimi verecek akademik kadro da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Onursal başkanlığını Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın, dekanlığını da Prof. Dr. Orhan Şener'in yaptığı Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nin akademik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:



"Prof. Dr. Cemal Bali Akal, Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk, Prof. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Prof. Dr. Mithat Melen, Prof. Dr. Pervin Somer, Prof. Dr. Samim Ünan, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Doç. Dr. Özgür Ünal Eriş, Doç. Dr.Muhammed Eyyüp Sallabaş, Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar, Dr. Gül Doğan, Dr. Ömer Kocaman, Dr. Faruk Barış Mutlay, Dr. Onur Özcan, Dr. Aslıhan Öztezel, Dr. Gülfem Saydan Sanver, Av. Ceyda Cimili Akaydın, Yeliz Hacıosmanoğlu, Mustafa Cem Pehlivan ve Av.Volkan Ünal.’"



Uzaktan eğitim yöntemini benimseyen üniversitenin, Türkçe ve İngilizce lisans ve yüksek lisans programları bulunuyor.

Kayıtlar web aracılığıyla alınıyor ve eğitim tümüyle dijital ortamda interaktif olarak gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler, inovatif eğitim modeliyle, eğitimin her aşamasında öğretim üyeleri ile elektronik ortamda canlı etkileşim olanağı bulabiliyor.



Akademisyenler de derslerini internet ortamında canlı ve interaktif olarak veriyor. Herhangi bir nedenle derse katılamayan öğrenciler ise daha sonra ders kaydının videosunu izleyerek derslerini alabiliyor.