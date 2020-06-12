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Michelin, Le Mans 24 Saat Sanal Yarışları'nın resmi sponsoru oldu

Michelin'in resmi sponsoru olduğu Le Mans 24 Saat Sanal Yarışları 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek

Michelin, Le Mans 24 Saat Sanal Yarışları'nın resmi sponsoru oldu
Ekonomi
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İSTANBUL - Michelin'in resmi sponsoru olduğu ve 13-14 Haziran'da gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat Sanal Yarışları'nda her iki sınıfta yer alan araçların tümü Michelin lastikleriyle yarışacak.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre şirket, motor sporları kategorisinde "dayanıklılık yarışı" olarak bilinen Le Mans 24 Saat'in resmi sponsoru oldu.

13-14 Haziran tarihlerinde, 1923 yılından bu yana ilk kez sanal ortamda düzenlenecek olan müsabakada, her iki sınıfta yer alan araçların tümü Michelin lastikleriyle yarışacak.

Tıpkı gerçek yarışa hazırlanırken olduğu gibi sanal yarış hazırlığında da lastik faktörü, ekiplerin ve sürücülerin önem verdiği hususlardan biri olacak.

Bu doğrultuda Michelin, farklı senaryoların değerlendirilmesinde ve yarışın gerçekleştirileceği saat ve hava durumuna göre en makul stratejinin belirlenmesinde yarışçılara destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Motorsport Direktörü Matthieu Bonardel, lastiklerin gerçek yarışta üstlendiği önemli rolü tam olarak yansıtacak olan rFactor 2 platformunun özellikleri nedeniyle bu yarışta olmaktan oldukça mutlu olduklarını aktardı.

Bonardel, "Michelin, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden biri olma vizyonuyla uyumlu olarak e-oyun kanalına ve gerçek yarış lastiklerinin özelliklerini ve bu lastiklerin yarışlarda üstlendiği rolü yansıtan platformlara her geçen gün artan bir oranla etkin şekilde yatırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

Michelin Motorsport Pazarlama Direktörü Olivier Vialle, dünya çapında takip edilen bu yarışın sanal ortamda gerçekleştirilmesinin sanal ve gerçek dünyanın ve farklı nesillerin bir araya gelmesiyle daha geleneksel motor sporu severlere e-oyun dünyasını keşfetme fırsatı sunduğunu ifade ederek, "Michelin bu organizasyonda yer alarak genç neslin emniyet, performans ve uzun ömürlülük ve aynı zamanda kendi arabalarına sahip olduklarında lastiklerin bu alanlarda yapacağı önemli katkı konusunda duyarlılığını artırabilecek." değerlendirmesinde bulundu.



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