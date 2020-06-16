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Linde Gaz, Vodafone teknolojisiyle araçlarını akıllandırdı

Linde Gaz, "Bağlantılı Araç Çözümleri" çatısı altında araç sahiplerine verileri anlık raporlama, etkin filo yönetimi ve yakıt tasarrufu gibi avantajlar sağlayan Vodafone Business'ın çözümlerini kullanacak - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M

Linde Gaz, Vodafone teknolojisiyle araçlarını akıllandırdı
Ekonomi
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İSTANBUL - Linde Gaz, bağlantılı araç teknolojileriyle araçları akıllandıran ve sürüş güvenliğini sağlamaya destek veren Vodafone Business'ın çözümlerini tercih etti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, endüstriyel ve tıbbi gaz tedarikçisi Linde Gaz, sürücülerini, Vodafone Business'ın yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi çözümüyle anlık takip edecek.

Linde Gaz, "Bağlantılı Araç Çözümleri" çatısı altında araç sahiplerine verileri anlık raporlama, etkin filo yönetimi ve yakıt tasarrufu gibi avantajlar sağlayan çözümle araç takip, güvenli araç ve araç içi kamera çözümlerini bir adım öteye taşıdı.

Çözüm sayesinde ürün tedarikinden sorumlu sürücülerin yorgunluk ve dikkat dağınıklığı dahil tüm davranışları algılanabilirken, sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bir durum anında raporlanarak şirkete gönderilecek.

Mevcut araç ve sürücü takip sistemiyle kamera, ani fren veya hızlı araç kullanımı gibi uyarıların kayıtlarını en erken 1 gün sonra alabilen Linde Gaz, artık Vodafone Business'ın sunduğu çözüm sayesinde tüm uyarılara gerçek zamanlı ulaşabilecek.

Sadece araçtan değil, sürücüden de bilgi akışı sağlanacağından telefon görüşmesi, sigara kullanımı veya sürüş dışı bir durumla ilgilenilmesi gibi sürücü kaynaklı ihlaller de anlık raporlanabilecek.


- "Salgın sonrasında da dijitalleşme yatırımlarının hızlanmasını bekliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullandıklarını ve tüm sektörlerde dijital dönüşüm konusunda öncü olmak istediklerini aktardı.

Koronavirüs salgını gibi öngörülemeyen risklerin, her sektör için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Şahin, milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte bağlantıda olmanın öneminin görüldüğünü bildirdi.

Şahin, salgın sonrasında da dijitalleşme yatırımlarının hızlanmasını beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de bu süreçte işletmelerimizin dijitalleşme yolculuklarına çözümlerimizle destek veriyoruz. Linde Gaz, Türkiye'nin hemen her noktasına ürünlerinin zamanında ve güvenilir bir şekilde teslim edilmesi konusunda hassasiyetle çalışan bir şirket. Bu nedenle sürücülerin çalışma saatlerini, araçlarının hız, konum bilgilerini sürekli takip ediyor. Mevcut durumda araç içerisinde yer alan kamera üzerinden ani hız, fren gibi durumlarda kayıt alabilmekteydi ancak bu görüntülere anlık olarak erişemiyordu. Vodafone Business olarak sunduğumuz çözümle artık her bilgiye anlık ulaşabilecekler.

Sürücülerin alması gereken eğitimleri belirleyerek sürücü skorlaması yapılabilecek. Sunduğumuz çözüm, araç içi takip, güvenli araç ve kamera sisteminden farklı olarak yapay zeka içermesi ve teknolojinin sürüş güvenliği için kullanılması yönüyle Türkiye'de bir ilk."

Şahin, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.


- "Söz konusu emniyet ise her zaman en iyisini istiyoruz"


Linde Gaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mert Alper Kumbaracı da sundukları çözümleri müşterilerine her zaman en emniyetli ve sürdürülebilir olarak iletme amacında olduklarını aktardı.

Kumbaracı, sundukları Türkiye'yi kapsayan geniş operasyonlarında emniyeti her zaman birinci sıraya koyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu emniyet ise her zaman en iyisini istiyoruz. Yıl içerisinde tüm Türkiye'de milyonlarca kilometre yol yapan dağıtım operasyonumuzda sürüş emniyeti çok büyük önem taşıyor. Vodafone ile yapmış olduğumuz iş birliği sonucunda Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve yapay zeka desteğiyle sürücülerimizin emniyetini ve sürüş güvenliğini daha da artırıyoruz. Emniyet kültürümüz ile teknolojiyi bir araya getiren böyle bir projeye öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz."






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