GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Kuveyt Türk'ten çiftçilere 500 milyon TL'lik finansman desteği

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hazırladığı Çiftçiye Destek Paketini kamuoyuna açıklayan Kuveyt Türk, haziran ayı sonuna kadar çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağlayacak - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Memleketimizin b

Kuveyt Türk'ten çiftçilere 500 milyon TL'lik finansman desteği
Ekonomi
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Kuveyt Türk, çiftçiler için 500 milyon TL büyüklüğünde finansman paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde başlatılan ve haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan Çiftçiye Destek Paketi kapsamında yüzde 0,79'dan başlayan kar oranıyla her bir çiftçiye 250 bin TL’ye kadar masrafsız finansman desteği sunulacak.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hazırladığı Çiftçiye Destek Paketini kamuoyuna açıklayan Kuveyt Türk, haziran ayı sonuna çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağlayacak.

Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında finansman kar oranları bir yıla kadar yüzde 0,79, iki yıla kadar yüzde 0,84, üç yıla kadar yüzde 0,89 ve dört yıla kadar ise yüzde 0,94 şeklinde uygulanacak.

Çiftçiler, 250 bin TL'yi aşan kısım için ise aynı finansman oranlarında yüzde 0,50 dosya masrafıyla finansman desteğinden yararlanabilecek.

Çiftçiler kullandıkları finansmanın geri ödemesini yılda bir kez yapabilecek. Kampanya süresince Kuveyt Türk'ün çiftçilere özel ticari kredi kartı Tohum Kart sahiplerine ise yüzde 0,89 kar oranı uygulanacak.

Destek kapsamında müşteriler ayrıca ihtiyaçlarına göre Tohum Kart, TARSİM ve diğer sigorta imkanlarından yararlanabilecek.


- "Her zaman çiftçimizin yanındayız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Uyan, şunları kaydetti:

"Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdik ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Hayata geçirdiğimiz Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz çok uygun kar oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkanı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz. Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartımız Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ediyor, ödemelerini ise hasat dönemine kadar erteliyoruz. Çiftçilerimiz şubelerimizden TARSİM yaptırabiliyor, Tohum Kart ile 12 aya kadar ödemeyi erteleme avantajından yararlanabiliyor."

Tarım POS kullanan tarım bayilerin, müşterilerinin akaryakıt, gübre, tohum, zirai ilaç ve yem gibi çeşitli tarımsal girdi ihtiyaçları için normal tahsilat yapabileceklerini belirten Uyan, bayilerin ayrıca Kuveyt Türk Tohum Kartı olan müşterilerine vade farksız veya indirimli alışveriş yapma fırsatı da sunduğu kaydetti.

Uyan, "Tarım makine ve ekipman alımlarında kendi bünyemizde yaptığımız leasingle çiftçilerimiz KDV avantajından faydalanabiliyor. Yeni ve etkin bir yöntem olarak geliştirdiğimiz Tarım Tedarikçi Finansmanı ürünümüz sayesinde ise tedarikçi konumunda olan çiftçilerimiz, sattıkları ürünlerin bedelini vadeyi beklemeden peşin olarak hemen alabiliyor. Bu sistemde alıcı firmalar, ödemelerinde esneklik kazanıp etkin satın alma yöntemiyle kesintisiz tedarikte bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile yaptıkları anlaşmayla çiftçilere kredi niyet mektupları verebildiklerini kaydeden Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işlemlere, esnek vade ve uygun finansman oranlarımızla aracılık edebiliyoruz. Ayrıca çiftçilerimize bitkisel üretim, arıcılık, süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, et ve yumurta tavukçuluğu, traktör alımı, tarım ekipmanı temini ve tarla alımı konularında finansman desteği de veriyoruz. Çiftçilerimizi, emek verdikleri ürünlerini sağlama almaları için Kuveyt Türk’le birlikte yol almaya davet ediyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da aktardan haftada 1 buçuk kilo zayıflatan program
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...
Isparta'da narko operasyon! araçta ele geçirildi
TCDD'den Isparta, Burdur uyarısı...dikkat!
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!
YÖK'ten yeni karar: Üniversitelerde dijital sınav dönemi
Isparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattı
Isparta'da bir kadın kezzaplı saldırıya uğradı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama...
Isparta'daki uzmandan aileler, çocuklar ve öğrenciler için önemli açıklama
Isparta'da sanayi bölgesinde alınan tedbirlere denetleme
Isparta, Burdur ve Antalya'da Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
Isparta, Burdur ve Antalya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı
Isparta Belediyesi'nden yeni ücretli otopark duyurusu
ISPARTA'NIN SÜPÜRGE DÜNYASI - TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
Uzmanlar endişeli ''Bu iki güne dikkat!''
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması masada
Isparta'da Anneler Günü duygusal geçti
Isparta'nın tarihi evleri restorasyonla ayağa kalkıyor!
Isparta'da asırlık çınar'a büyük sürpriz 100'üncü doğum günü pastasını üfledi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajı08 Mayıs 2020
Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!07 Mayıs 2020
Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!08 Mayıs 2020
Isparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'deIsparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'de07 Mayıs 2020
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiIsparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti09 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldıSon dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldı08 Mayıs 2020
İşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandıİşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandı08 Mayıs 2020
Kahramanmaraşlı şair-yazar Yasin Mortaş'a ödülKahramanmaraşlı şair-yazar Yasin Mortaş'a ödül06 Mayıs 2020
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjdeSon dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjde08 Mayıs 2020
Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...08 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı08 Mayıs 2020
81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!08 Mayıs 2020
işte Isparta'nın "Leyla" ile "Mecnun"ları baharı müjdeledilerişte Isparta'nın "Leyla" ile "Mecnun"ları baharı müjdelediler08 Mayıs 2020
Isparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldıIsparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldı08 Mayıs 2020
Isparta karantina süreci dolan 268 kişi memleketlerine uğurlandı Isparta karantina süreci dolan 268 kişi memleketlerine uğurlandı 08 Mayıs 2020
Camide Cuma namazı için planlanan tarih belli olduCamide Cuma namazı için planlanan tarih belli oldu07 Mayıs 2020
Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!08 Mayıs 2020
Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!09 Mayıs 2020
Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?08 Mayıs 2020
Cerrahi maskelerde tavan fiyat belli olduCerrahi maskelerde tavan fiyat belli oldu07 Mayıs 2020