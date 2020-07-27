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Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Keçiörenli ve Ankaralı hemşehrilerimizin kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık" - "Kurban satış alanımıza koronavirüs tedbirleri kapsamın

Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Ekonomi
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İSTANBUL - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiörenli ve Ankaralı hemşehrilerimizin kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Bağlum Karşıyaka'da kurulan kurban satış alanında yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmasıyla vatandaşa ve esnafa huzurlu bir alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenli ve Ankaralı vatandaşların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kurban satış alanlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı afişleri astıklarını, aynı zamanda ekiplerin kurban satış alanını ve burada bulunan çadırları günlük temizleyip dezenfekte ettiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Yurdun dört bir yanından gelen besicilere Bağlum Karşıyaka'da tahsis ettiğimiz 600 çadır kapasiteli kurban satış alanında 249 kurban satış çadırı bulunuyor. Vatandaşın ve esnafın büyük beğenisini kazanan kurban satış alanı günlük temizlenerek dezenfekte ediliyor. Belediye zabıta ve veteriner hekimleri tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında ayrıca alışveriş için gelen vatandaşın taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor. Özellikle il dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümler oluşturduk.

Ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor."


- "15 semt pazarımızı kurban kesimi için hazırladık"


Turgut Altınok, Bağlum Karşıyaka'daki kurban satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğini ve kurban kesim yerleriyle ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduklarını bildirdi.

Altınok, "Veteriner hekimler ile sağlık ekibimizin yanı sıra bir adet de ambulansımız hizmet veriyor. Ayrıca, kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibimiz hazır bulunuyor. Vatandaşlarımız, herhangi bir sıkıntı yaşadığında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler, müsterih olsunlar. İlçemizdeki 15 semt pazarımızı da kurban kesimi için hazırladık. Kurban kesimlerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.


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