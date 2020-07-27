GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki olumlu etkisi ispatlandı

Prof. Dr. Sevgi Kolaylı: - "Yapılan çalışma ile Anadolu propolisinin kan şekerini ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkili olduğu ispatlanmıştır"

Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki olumlu etkisi ispatlandı
Ekonomi
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Doğada bilinen en güçlü antioksidan kapasitesine sahip Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi bilimsel çalışma ile ispatlandı.

BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamada bilimsel çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, konuya ilişkin değelendirmede bulundu.

Kolaylı, yüksek antioksidan özellikte olan Anadolu propolisi ile ilgili Giresun Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve 1 yıl süren çalışmada etanol ve ayrıca glikol ile özütlenen Anadolu propolisinin, anti-diyabetik aktivite gösterip göstermediğinin "in vivo" koşullarda incelendiğini belirtti.


- "Kan şekeri ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkisi ispatlandı"


Çalışmada diyabetik bir gruba hiç propolis verilmediğini aktaran Kolaylı, şunları kaydetti:

"Bu grup kontrol grubunu oluşturmuştur. Diğer diyabetik bir grup da ikiye ayrılarak iki farklı propolis özütü verilmiştir. Burada bir gruba yüzde 30’luk Anadolu propolisi içeren damla verilirken, diğerlerine yüzde 15’lik suda çözülebilir Anadolu propolisi içeren damla verilmiştir. Bu gruplara, yüzde 30 ve yüzde 15 özüt içeren propolis damlalardan, 4 hafta boyunca 0.5 mililitre/100 gram olacak şekilde verilmiştir. Kontrol grubu ise hiç propolis almamıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis alan grupların almayan gruba göre kan şekerlerinin daha dengeli olduğu ve karaciğer fonksiyonlarının daha hızlı düzeldiği bulunmuştur. Ayrıca bu etkinin Propolis oranı ile doğru orantılı olarak arttığı da tespit edilmiştir. Böylece bu çalışma ile Anadolu propolisinin kan şekerini ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkili olduğu ispatlanmıştır."

Kolaylı, propolisin fenolik, flavonoid ve polifenoller açısından oldukça zengin bir arı ürünü olduğuna işaret ederek, "İçeriğinde doğal olarak bulunan antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok kronik hastalıkta görülen semptomların azalmasında etkili olabilir. Propolis, vücut metabolizmasını dengeleyici özellikte olduğu için özellikle diyabet hastalarında kan şekeri regülasyonunu sağlamada destekleyici olarak kullanıldığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Biz de bu çalışma ile Anadolu propolisinin anti-diyabetik etkisini ispatlamış olduk." ifadelerini kullandı.


- "Diyabetli bireyler yaşam boyu beslenmeye dikkat etmeli"


Propolis Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı da diyabetli bireylerin yaşam boyu beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Bireylerin, öğünlerde protein, karbonhidrat, yağ dengesini ayarlamalarının yanında, antioksidan açısından zengin olan besinleri de beslenme planlarına eklemeleri, kan şekeri değerlerinin normal aralıkta kalması adına önem taşıdığına dikkati çeken Samancı, şöyle devam etti:

"Kan şekerleri normal seyrettiğinde diyabetin sonucu olarak görülebilecek, akut veya kronik komplikasyonlar da en aza inecektir. Bilimsel çalışmalar özellikle propolisin etanol özütünün, Tip 2 diyabetli bireylerin beslenmesine dahil edildiğinde, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Dünyanın antioksidan açısından en zengin propolisi olan Anadolu propolisi ile yapılan bu çalışma, Anadolu propolisinin güçlü antidiyabetik etkisini ortaya koyması açısından son derece önemli bir çalışma olmuştur. Güçlü antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antienflamatuar etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin, bakteri, mantar, virüs, kanser, diyabet ve diğer birçok kronik hastalığın tedavisinde destek olarak kullanıldığında yararlı olduğunu gösteren çok sayıda araştırma var. Fakat her propolisin vücuttaki yararlılığı aynı değildir. Anadolu coğrafyasındaki endemik bitki örtüsü, diğer coğrafyalara kıyasla 2-3 kat daha zengindir. Dolayısıyla bu coğrafyadan elde edilen arı ürünlerin de biyolojik aktivitesi yani etken madde içeriği daha yüksektir. Bu akademik çalışmalar ile saf Anadolu propolisinin bu önemli farklılığı ortaya konmuştur."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da rakipsiz tadıyla lokum gibi çiğköfteler Nilgün Usta'da
Tüm kullan at ürünler ve dezenfektan için Isparta'da Via Kağıt ve Ambalaj
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı AliIsparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali20 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı21 Temmuz 2020
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel ErgülIsparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül22 Temmuz 2020
Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısıAntalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısı20 Temmuz 2020
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...21 Temmuz 2020
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!20 Temmuz 2020
​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı21 Temmuz 2020
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler ArttırıldıIsparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı22 Temmuz 2020
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... 22 Temmuz 2020
AKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları ÖdülüAKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Ödülü21 Temmuz 2020
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDIUYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI25 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldüIsparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü23 Temmuz 2020
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli olduIsparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu23 Temmuz 2020
Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!23 Temmuz 2020
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!23 Temmuz 2020
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı23 Temmuz 2020
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay ertelemeBakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme23 Temmuz 2020