İSTANBUL - Kaspersky, Endpoint Security Cloud yeni sürümü ile şirketlere bilgi teknolojileri üzerinde daha fazla denetim imkanı sunuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky Endpoint Security Cloud'un yeni bulut özelliği ile bilgi teknolojileri yöneticileri, çalışanların riskli olması muhtemel uygulamaları ve siteleri izinsiz kullanmasını engelleyerek kurumsal güvenlik politikalarına uyulmasını sağlıyor.

Bulut hizmetleri üzerinden denetim sayesinde kurumlar, veri sızıntısı riskini azaltırken, çalışanların da işlerini her yerden yürütebilmesini sağlıyor.

"Uzaktan Çalışma Durumu" raporuna göre, neredeyse tüm çalışanlar (yüzde 99), bazı zamanlarda uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor.

Mart 2020'de sektör lideri şirketler ve dünya genelinde birçok küçük şirket Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanlarını eve gönderdi. Bu noktada, yöneticilerin hem kurumsal veriler hem de çalışan verilerinin güvende ve gizli kalmasını sağlaması çok daha önemli hale geldi.

SaaS kullanımıyla şirketler ve çalışanlar daha esnek olabiliyor, uzaktan çalışabiliyor ve ofiste olmasalar da gündemi takip edebiliyor. Ancak çalışanlar izin verilen kurumsal hizmetlerin yanı sıra kendi isteklerine göre başka uygulamalar kullanmayı da tercih edebiliyor veya kurumsal ve kişisel alışkanlıkları birbirine karıştırabiliyor.

Bu durum da gölge bilgi teknolojileri olarak bilinen kavramı ortaya çıkarıyor. Mesajlaşma uygulamalarının, dosya paylaşım servislerinin veya kurumsal cihazlarda iş ve kişisel ihtiyaçlara yönelik her tür küçük aracın güvenlik düzeyi yetersiz kalabiliyor.

Bu tür uygulamaları bilgi teknolojileri departmanlarının onayı olmadan kullanmak, kurumsal verilerin sızdırılmasına veya kurumun itibarını sarsacak zararlı yazılım sorunlarına neden olabiliyor.



Kaspersky Endpoint Security Cloud, kurumsal bilgi teknolojileri için daha fazla şeffaflık sunuyor. Yeni sürüm, kurumlarda yalnızca güvenilir bulut hizmetlerinin kullanılmasına izin veriyor.

Bulut keşfi özelliği, kurumsal güvenlik politikalarına uygun bulut hizmetlerinin bir listesini oluşturup bu listeye uyulmasını sağlıyor.

Hizmetlerin ve özel uygulamaların kullanılan kategorilerine ilişkin veriler bir arayüzden izlenebiliyor. Yöneticiler buradan, farklı kullanıcı profillerinin erişim ayarlarını değiştirebiliyor ve ihtiyaçlara göre farklı kullanıcı gruplarının yetkilerini belirleyebiliyor.







- "Şirketlerin siber tehditlere açık hale gelmesi engellenmeli"





Ayrıca Kaspersky Endpoint Security Cloud, kurumların bulut e-posta gelen kutularını ve ortak çalışma araçlarını korumak amacıyla Microsoft Office 365 İçin Kaspersky Security çözümünü de içeriyor.

Microsoft Office 365 İçin Kaspersky Security, içlerinde Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online'ın da yer aldığı tüm Microsoft Office 365 uygulamalarını koruma altına alıyor ve Microsoft Teams üzerinden güvenli dosya paylaşımı imkanı veriyor.

e-posta tehditlerine karşı ise nöral ağ tabanlı bir kimlik avı engelleme motoru kullanılıyor. Bu motor, kimlik avı e-postalarını tespit etmek için binden fazla kriteri değerlendiriyor.

Ayrıca zararlı URL veri tabanı, sahte kullanım önleme ve kurumsal e-postaların sızdırılmasını engelleme gibi özellikler de içeriyor.

SharePoint Online, OneDrive ve Microsoft Teams'e yüklenen dosyalar taranarak zararlı yazılım içermediğinden emin olunuyor. Böylece bu tür tehditlerin kurumsal uç noktalara yayılması engelleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, bu zorlu dönemde birçok şirket için operasyonları sürdürmenin tek doğal yolunun uzaktan çalışma olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum şirket içinde bilgi teknolojileri yönetiminden ve siber güvenlikten sorumlu kişiler için ekstra zorluklar çıkarıyor. Bu kişilerin gölge bilgi teknolojilerini bir şekilde kontrol etmesi, kurumsal verilerin zarar görmesini ve şirketin siber tehditlere açık hale gelmesini engellemesi gerekiyor. Bunları yapmanın kolay bir yolu yok. Kaspersky Endpoint Security Cloud, şirketlere kontrolü ele almalarını sağlayan araçlar sunuyor. Bunlarla birlikte uç nokta ve Microsoft Office 365 korumasını da tek bir pakette veriyor."