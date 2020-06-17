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Kartlı ödemelerde çifte rekor

Ramazan Bayramı öncesi kartlı ödeme işlem adedi ve temassız ödemelerde rekor kırıldı - Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten ödeme, elektronik eşya ve giyim sektörlerinde daha çok tercih edildi - Pandemi döneminde 7 milyon kart internet

Kartlı ödemelerde çifte rekor
Ekonomi
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İSTANBUL - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mayıs ayı verilerine göre, Ramazan Bayramı öncesi 26,6 milyon adet işlemle kartlı ödeme ve 7 milyon adetlik işlemle temassız ödeme alanında rekor kırıldı.

BKM, kartlı ödemelere ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs sonunda Türkiye'de toplam 242,7 milyon kart bulunurken, bunların 71,4 milyon adedi kredi kartı, 171,3 milyon adedi ise banka kartından oluştu. Mayıs 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yıllık yüzde 5, banka kartı adedinde ise yıllık yüzde 11 artış görüldü.

Mayıs ayında toplam 76,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılan ödemelerden, 12,9 milyar TL'si ise banka kartları ile yapılan ödemelerden oluştu. Buna göre, kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken, banka kartı ile yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 19 artış kaydetti.


- İşlem adedi ve temassız ödemede rekor


Her yıl genellikle bayram arifelerinde kartlı ödeme adedinde rekor yenilenirken, bu yıl da bu trend bozulmadı. Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 22 Mayıs Cuma gününde 26,6 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedinde yeni rekor kırıldı. Cuma günü en fazla kartlı ödemenin gerçekleştiği saat aralığı 17.00-18.00 olurken, en fazla ödeme ise saat 16.59'da gerçekleşti.

Aynı gün bir başka rekor ise temassız ödemelerde gerçekleşti. 22 Mayıs'ta, 7 milyon temassız ödeme ile bugüne kadar bir günde en fazla gerçekleşen temassız ödeme adedine ulaşıldı. Söz konusu günde mağaza içi gerçekleşen ödemelerin yüzde 30'u temassız gerçekleşti.


- Kartlı ödemelerin 4'te biri internetten ödemeler


Son yıllarda yükselişte olan internetten kartlı ödemeler, olağanüstü günler yaşanılan bu dönemde daha da yaygınlaşarak en önemli ödeme araçlarından biri haline geldi.

Mayıs ayında internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 19 milyar TL'ye ulaştı. Böylece mayıs ayında internetten kartlı ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmış oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da rekor kırdı ve yüzde 25'i geçti.

Ödemelerini internetten yapmayı tercih eden kart kullanıcı sayısı da artışını sürdürdü. Mayıs ayında 20 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken, 2 milyon kart ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. Mart ve nisan aylarında da 5 milyon adet kart ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanılmıştı. Böylece, pandemi döneminde 7 milyon kart internetten ödemeler ile tanışmış oldu.


- İnternetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi yüzde 43 arttı


Dijital dönüşümle beraber internetten alışveriş yapılabilen iş yeri sayısı da her geçen gün artarken, pandemi dönemiyle bu dönüşüm daha da hızlandı.

Birçok yeni iş yerinin internet üzerinden hizmet vermeye başladığı görülürken, mayıs ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi geçen yıla göre yüzde 43 artarak 54 bini geçti.


- Elektronik eşya ve giyim sektörlerinde internetten ödemeler hız kazandı


BKM verilerine göre, mayıs ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı sektör detayında incelendiğinde, internetten alışveriş dönüşümünün en yoğun yaşandığı sektörler elektronik eşya ve giyim olarak öne çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde elektronik eşya sektöründe yüzde 43 olan internetten kartlı ödeme payı, Mayıs 2020'de yüzde 70'e, bu oran; giyim ve aksesuar sektöründe yüzde 14'ten yüzde 42'ye, eğitim/kırtasiye sektöründe yüzde 14'ten yüzde 30'a, mobilya ve dekorasyon sektöründe yüzde 11'den yüzde 24'e ve yemek sektöründe yüzde 4'ten yüzde 12'ye çıktı.

Pandemi dönemiyle beraber ödeme alışkanlıkları hızla değişirken, söz konusu 5 sektör, internetten ödemelerin geçen yıla göre en fazla tercih edildiği sektörler arasında yer aldı.

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