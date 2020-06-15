"İŞ'TE KOBİ"nin yüzü ve içeriği yenilendi

İSTANBUL - Başta KOBİ'ler olmak üzere birçok kesimin bilgi edinmesine ve gelişmesine yönelik 2009 yılından bu yana istekobi.com.tr adresi üzerinden kullanıcılarına güncel içerikler sunan İŞ'TE KOBİ internet sitesi yenilendi.

İş Bankası açıklamasına göre, ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunabilmek için yenilenen site, KOBİ'lerin yanı sıra girişimci, çiftçi, esnaf gibi her gruba hitap edebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yenilenen İŞ'TE KOBİ internet sitesi ile firmaların işlerini büyütebilmelerine yönelik finansal olmayan ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sorularına cevap olabilmek için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Günümüzün rekabetçi koşullarında iş kurmak ve geliştirmek zor ve özen isteyen bir süreç. İŞ'TE KOBİ ile tüm firmaların etkin kaynaklara ve pratik çözümlere tek bir yerden ulaşabilmelerine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Verilen bilgiye göre, segmentlere göre kategorilere ayrılarak yenilenen İŞ'TE KOBİ, merak edilen konulara kolayca erişilebilecek ve takip edilebilecek şekilde tasarlandı.

Kullanıcıların bilgi edinimi ve gelişiminin yanı sıra eğitimine de katkı sağlayan, en güncel konuların ve haberlerin paylaşıldığı İŞ'TE KOBİ, işletmeler için bir kılavuz rolü üstlenmeyi hedefliyor.



Ziyaretçiler internet sitesine ücretsiz bir şekilde üye olarak birçok hizmetten faydalanabiliyor. Hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

"Nasıl Yaparım' sayfaları ile iş fikri olan, iş kurmak ve mevcut işlerini büyütmek isteyen işletmeler, kendilerine özel hazırlanmış yol haritası niteliğindeki içeriklere ulaşabilecek. 'Uygulama Marketi' bölümünde yer alan çözümlere İş Bankası müşterilerine özel avantajlı koşullarda kolaylıkla sahip olabilecek. 'Dijital Akademi' sayfasından girişimcilik, pazarlama ve satış, e-ticaret ve teknoloji gibi birçok konuda hazırlanan eğitimlerden faydalanabilecek.

Muhasebe, e-dönüşüm, start-up hukuku ve siber güvenlik gibi birçok farklı konuda merak ettiklerini, yenilenen 'İşin Uzmanları' kadrosunda yer alan uzmanlara sorarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilecek. Firma sayfalarını 'KOBİ Pazarı'na ekleyerek ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapabilecek ve firmalarının konumunu Yandex Haritalar'da işaretleyebilecek. Ayrıca KOBİ, çiftçi, esnaf ve girişimciler kendilerine özel olarak oluşturulan sayfalar üzerinden haber, blog yazısı, kampanya ve video içeriklerini takip edebilecek."