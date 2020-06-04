İSTANBUL - İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, geçen yıla göre kişi başı harcamalarda 3 kat, market cirosunda da 2 kat artış gördüklerini bildirdi.

Baştürk, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında AVM girişlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 25-30 bandında gittiğini, 1 Haziran itibarıyla bu sayının yüzde 50-60 seviyelerine ulaştığını kaydetti.



1 Haziran itibarıyla İsfanbul AVM mağazalarının yüzde 100'e yakınının açıldığını aktaran Baştürk, belirli bir süre eğlence ve oyun alanlarının kapalı olacağını bildirdi.

İlk hafta yoğunluğu ve mağaza ciroları hakkında bilgi veren Baştürk, şunları kaydetti:

"AVM sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Perakende Performans Yönetimi (PPY) sistemimiz ile tüm mağazalarımızı sektörel kırılımlarıyla takip edip gerekli kira desteklerini de vermeye devam ediyoruz. Özellikle teknoloji marketlerde bu hafta ciro artışı yüzde 80'lerde. Çocuk ürünleri satışında yüzde 30 artış yaşandı. Marketimiz, 2 kat ciro artışıyla faaliyetine devam ediyor. Kuaföre gidenler açısından kadın erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Cirolar ise açılan mağazalar bazında bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 75 seviyelerini koruyor."

Baştürk, yeme içme alanlarının tamamının hafta sonuna kadar açılmasını beklediklerini belirterek, ziyaretçilerin restoranlara ilgisinin bu açılışlar sonrasında daha da artacağını aktardı.

PPY sistemi ile markalara her zamankinden daha fazla destek vereceklerini bildiren Baştürk, "Geçen yıla göre kişi başı harcamalarda 3 kat, market cirosunda da 2 kat artış gördük. " ifadesini kullandı.