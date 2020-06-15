İSTANBUL - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin verilerine göre "yeni normal" olarak tanımlanan bu dönemde ofislerine dönmeye başlayan çalışanların yemek kartı kullanımı ve talepleri doğrultusunda alınan ilk rakamlar toparlanmanın başladığına ilişkin sinyaller veriyor.

Sodexo'nun işlem verilerine göre, haziran ayının ilk 10 gününde yemek kartı kullanıcılarının sayısı evlerden çalışılan mayısa kıyasla yüzde 45 arttı. Yine aynı dönemde yemek kartı ile yapılan işlem adedi 2,5 katına çıktı.

Harcama yapan firma sayısında mayıs ayına göre yüzde 20'lik artış gözlenirken, toplam harcama tutarları yüzde 24 arttı. Yemek kartı için Sodexo'ya başvuran firma sayısının ise mayıs ayına göre 3 kat arttığı kaydedildi.





- Restoranlarda hareketlilik başladı





Sodexo açıklamasına göre, alınan tedbirler kapsamında geçen dönem çoğu kapalı olan restoranların faaliyete başlayarak yeni normale adapte olduklarını görmek mümkün.

Haziran verilerine bakıldığında nisan ve mayısa kıyasla harcama yapılan üye restoran sayısında artış gözlendi ve üye iş yerlerinde yüzde 82 oranında normal hacme yaklaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, Türkiye'de faaliyette oldukları 27 yıldır hem iş dünyasının hem de restoranların nabzını tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Firmaların yeni normale hızlıca adapte olup gerekli önlemleri de alarak ofis yaşamına geri döndüklerini görüyoruz. Aynı şekilde restoranların da önlemlere dikkat ederek operasyonlarına başladıklarını büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Ülke ekonomisinin ve gıda perakendesinin en önemli yapı taşı olan 45 bin üye iş yerimizin işlerini devam ettirmesi ve yemek kartı çözümlerinden yararlanan 1 milyona yakın çalışana hizmet verebilmesi için biz de hep yanlarında olacağız. Umuyoruz ki olumlu seyir devam edecek ve sektörümüz hızlı bir toparlanma ile eski günlerine dönecek."



