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ING Türkiye, uzaktan çalışmada sınırları kaldırıyor

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk: - "Çalışanlarımız bu yazın önemli bir kısmını dilerlerse uzun süredir uzak kaldıkları ailelerinin yanında veya bir tatil bölgesinde geçirebilecek. Haftada üç veya dört gün çalışac

ING Türkiye, uzaktan çalışmada sınırları kaldırıyor
Ekonomi
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İSTANBUL - “Flexi Yaz” adı verilen uygulama ile ING çalışanları yaz döneminde diledikleri şehirde ve lokasyonda çalışabilecek.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliğini artıran yeni nesil çalışma yöntemine “Flexi Yaz”ı ekledi. Buna göre, ING Türkiye Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon Merkezi çalışanları, seçtikleri paket kapsamında yaz döneminde diledikleri şehirden çalışabilecek.

Çalışanlara, seçtikleri pakete göre bir ya da iki ay kendi tercih ettikleri lokasyondan çalışma imkanı sunan Flexi Yaz, 15 Haziran-15 Eylül'de geçerli olacak. Aynı zamanda Flexi Yaz seçenler, bu dönemde haftada beş gün değil, üç ya da dört gün çalışmayı tercih edebilecek.


- "Çalışanlarımız özgür ve keyifli bir yaz geçirecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, Türkiye'nin en çok çalışmak istenilen ve en sevilen markalarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek, çalışanlarının mutluluğunu, bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, verimliliği ve yetenek çekimini artıran bir politika benimsediklerini kaydetti.

Flexi Yaz uygulamasını da bu vizyonla geliştirdiklerini aktaran Öztürk, "ING Türkiye olarak yalnızca bankacılık sektöründen değil, genel olarak özel sektörden de ayrışarak son beş yıldır haftada iki gün uzaktan çalışıyor, çalışanlarımıza her gün esnek çalışma saatleri sunuyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımız uzaktan çalışmaya oldukça alışkın ancak salgın nedeniyle uzun süredir zorunlu olarak evde kaldığımız için bu kez farklı bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

Öztürk, buradan hareket ederek, çalışanların yazları kendilerini çok daha rahat ve özgür hissetmeleri için finans sektöründe yine bir ilk olan Flexi Yaz uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Öztürk, “Böylece çalışanlarımız bu yazın önemli bir kısmını dilerlerse uzun süredir uzak kaldıkları ailelerinin yanında veya bir tatil bölgesinde geçirebilecek. Haftada üç veya dört gün çalışacaklarından işi ve tatili bir arada yapacak, böylece çalışmaktan da daha fazla keyif alacaklar. İşin ihtiyaçları karşılandığı sürece herkesin, her zaman ve her yerden esnek çalışabileceğine inanıyoruz. Flexi Yaz da bu bakış açımızın ilk yansıması oldu. Bunun yanı sıra farklı modelleri de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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