İSTANBUL - Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, geçen yıl, birçok teknolojinin kendileri için erişilmez hale geldiğini belirterek, "Buna rağmen, Huawei hayatta kalmak için mücadele etti ve ilerlemesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Analyst Summit, bu yıl 17'nci kez Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirildi.

İlk kez online olarak etkinliğe; telekomünikasyon ve finans sektörleri de dahil olmak üzere birçok alandan, 2 binden fazla analist ve medya temsilcisi katıldı.

Huawei Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada şirketin son bir yılda yaşadığı deneyimleri, rakamlar eşliğinde paylaştı ve "Huawei: Bir Yıl ve Ötesi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guo Ping, geçen yıl, birçok teknolojinin kendileri için erişilmez hale geldiğini belirterek, buna rağmen, Huawei'nin hayatta kalmak için mücadele ettiğini ve ilerlemesini sürdürdüğünü ifade etti.

Huawei'nin uzun zamandır bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisine aktif olarak katkıda bulunduğunu aktaran Guo Ping, "Şirket, kurulduğu günden bu yana dünyayı daha ileriye taşımak için dijitalleşmeyi daha fazla insana, daha fazla eve ve kuruma yaymak için kararlılıkla çalışıyor. Huawei, 30 yılı aşkın bir süredir 170'ten fazla ülke ve bölgede bin 500'den fazla iletişim ağının kurulumunu gerçekleştirdi ve dünya çapında 3 milyardan fazla kişiye hizmet sağladı. Bunun yanı sıra, 600 milyon tüketiciye akıllı cihazlarını sundu." değerlendirmesinde bulundu.





- "Huawei yatırım yapmaya ve yenilikler getirmeye devam edecek"





Guo Ping, ABD'nin Huawei'ye karşı gerçekleştirdiği eylemlerin, sadece Huawei'ye değil, aynı zamanda Huawei'nin ürün ve hizmetlerini kullanan kişi ve kurumların deneyimlerine de zarar verdiğini vurguladı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının akıllı dünyanın temeli olduğunu belirten Guo Ping, şunları kaydetti:

"2025 yılına gelindiğinde, dijital ekonomi 23 trilyon dolarlık bir sektörü temsil edecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi büyük bir potansiyele sahiptir. Akıllı dünyaya giden yolda, bu endüstrisinin sağladığı birçok fırsatı görmek mümkündür. Geleceğe baktığımızda, Huawei üç alanda yatırım yapmaya ve yenilikler getirmeye devam edecek; iletişim ağları, akıllı hesaplama ve akıllı cihazlar.

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla; yeni organizasyonlar, tedarik zincirinin büyütülmesi, standartların belirlenmesi ve yeni yeteneklerin yetiştirilmesi gibi alanlarda birlikte çalışacağız. Bu şekilde, açık iş birliğini ve kapsayıcı bir endüstri gelişimini teşvik etmek, en önemlisi de geleceği birlikte keşfetmek için yolumuza devam edeceğiz."





- "Keyfi ve zarar verici kararlar, tüm endüstriyi tehdit etmektedir"





"Bugünün dünyası, entegre bir iş birliği ekosistemdir. Küreselleşme eğilimi asla tersine çevrilmemelidir. Bölünmüş, farklı standartlar ve tedarik zincirleri hiç kimseye fayda sağlamadığı gibi, parçalanmanın ve bölünmenin, tüm sektör üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır. Endüstri bir bütün olarak fikri mülkiyet haklarını, adil rekabeti ve birleşik küresel standartları korumak üzere, küresel tedarik zincirini teşvik etmek için birlikte çalışmalıdır." ifadelerini kullanan Guo Ping, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD hükümeti Huawei'yi 16 Mayıs 2019'da hiçbir gerekçe olmaksızın Varlık Listesi'ne eklemiştir. Bu kararla bir dizi kilit endüstriyel ve teknolojik unsurun tarafımızca kullanımı kısıtlanmıştır. Buna rağmen ABD'nin duyurduğu kurallar ve düzenlemelere uymaya kararlıyız. Bu dönemde, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirdik ve her şeye rağmen hayatta kalmaya ve ilerlemeye devam ettik.



Bununla birlikte ABD hükümeti, şirketimizdeki baskısını sürekli artırmaya yönelik arayışları çerçevesinde, birçok şirket ve endüstri birliğinin endişelerini artıracak şekilde kararlar almayı ve sektörün tüm kaygılarını tamamen göz ardı etmeyi sürdürdü. Bu keyfi ve zarar verici kararlar, tüm endüstriyi tehdit etmektedir. Bu yeni kural, 170'ten fazla ülkede sunduğumuz yüz milyarlarca dolar değerindeki iletişim ağının genişletilmesini, bakımını ve sürdürülebilir operasyonlarını etkileyecektir. Ayrıca, dünya çapında Huawei ürünlerini ve hizmetlerini kullanan 3 milyardan fazla kullanıcının iletişim hizmetlerini de etkileyecektir."





- "ABD hükümetinin kararı sadece Huawei'yi etkilemez"





Guo Ping, ABD hükümetinin başka bir ülkeden sektör lideri bir şirkete müdahale etmek adına, Huawei müşterilerinin ve tüketicilerinin çıkarlarına bilinçli olarak sırtını döndüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, ABD hükümetinin tüm bunları iletişim ağlarının güvenliği gerekçesiyle yaptığı söylemlerine da ters düşmektedir. ABD hükümetinin bu kararı sadece Huawei'yi etkilemez. Çok sayıda küresel endüstri üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır. Bu karar, uzun vadede birçok endüstrinin bağlı olduğu küresel yarı iletken sektöründeki güven ve iş birliğine zarar verecektir, bu alandaki çatışmayı ve iş kaybını artıracaktır.

ABD, farklı şirketleri kendi sınırları dışında etkisiz hale getirmek için tüm teknolojik imkanlarını kullanıyor. Bu durum sadece, uluslararası şirketlerin ABD teknolojisi ve tedarik zincirlerine duyduğu güvenin zedelenmesine hizmet edecektir ve sonuç itibarıyla ABD'nin çıkarlarına da zarar verecektir. Huawei olarak, duyurulan yeni kuralları kapsamlı bir şekilde inceliyor ve kaçınılmaz olarak iş süreçlerimizin olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Şirket olarak bir çözüm aramak için elimizden geleni yapacağız. Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bizimle birlikte olmaya devam etmelerini diliyor ve bu ayrımcı kuralın etkisini en aza indirgeyebilmeyi umuyoruz."