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Hektaş, tohum ıslahına odaklanıyor

Hektaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nden Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını satın aldı - Rakiplerine kıyasla verimi yüksek bu çeşit ile Hektaş, silajlık mısır tohum pazarınd

Hektaş, tohum ıslahına odaklanıyor
Ekonomi
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İSTANBUL - OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi Hektaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nden (TAGEM) Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını satın aldı.

Hektaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

TAGEM'den Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını 6 yıllığına satın aldığını açıklayan Hektaş, sürenin sonunda sözleşmeyi uzatma hakkına da sahip olduğunu duyurdu.

TAGEM, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Mısır Araştırma Enstitüsü'nün iş birliğiyle geliştirilen Pehlivan07, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 2 yılda toplam 11 lokasyonda yapılan denemelerin sonucunda, rakiplerine kıyasla iyi bir performans göstermesinin ardından 2019 yılında tescillenmişti.

Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin satışına yıl sonundan itibaren başlanması planlanıyor.


- Hektaş, Sunset'i satın alarak ihracat gücünü artırıyor


İç pazardaki faaliyetlerinin yanı sıra dünya çapında bir tarım şirketi olma yolunda adımlar atan Hektaş, bitki koruma alanında pazarın önde gelen oyuncularından Sunset Kimya Tarım Ürünleri'ni satın aldı.

Portföyündeki 97 adet ruhsatlı bitki koruma ürünüyle iç pazarda tarım alanında önemli çözümler sunan Sunset Kimya Tarım Ürünleri'nin yurt dışında da 148 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunuyor.

Satın alma, Hektaş'ın hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında pazar payını artırması yolunda önemli bir katkı sağlayacak.

- "İhracat gücümüzü artırmaya ve iç pazarda tohum ıslahına odaklandık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, gerek Türkiye'de gerekse dünyada tarımsal üretim ve gıda alanındaki yenilikleri takip ederek global arenada güçlü bir oyuncu olma yönünde yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Ortakçıer, ihtiyaca yönelik ürünleriyle pazarın önemli bir oyuncusu olan Sunset Kimya Tarım Ürünleri'nin satın alınmasıyla başta Orta Doğu ve Kafkasya olmak üzere yeni pazarlara gireceklerini bildirdi.

Son 3 yıldır yaptıkları yatırımlarla tarım ve hayvancılık alanında pek çok yeniliğe imza attıklarını aktaran Ortakçıer, şunları kaydetti:

"Özellikle tohum üretimi alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni kurduğumuz ıslah ekibimizle birlikte domates, biber, hıyar, buğday, mısır ve pamuk tohumlarıyla ilgili ıslah çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TAGEM ile üniversitelerle ve araştırma enstitüleriyle de ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Tohumda ıslah çalışmaları, uzun vadeye yayılan, dönüşlerini 5-10 yıl içinde alabileceğimiz çalışmalardır. Hektaş olarak tescillenen yeni tohumlarımızı önümüzdeki yıl itibarıyla birer birer piyasaya sürmeye başlayacağımıza inanıyoruz."

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