MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde buğday hasadı başladı.

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş ürün desenine sahip ilçede 54 bin dekardan yaklaşık 13 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Buğday hasadının başladığını ifade eden Işık, "Biçerdöverin giremediği arazilerde ekinlerini ellerle biçiyoruz. Dağlık kesimlerde kalan yerleri orakla biçiyoruz. Geçmiş yıllarda yaklaşık 20 gün ekin dermek için mücadele ederdik şimdi ise biçerdöver 10 dakikada biçiyor ayıklıyor ve teslim ediyor." dedi.