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Groupe Renault'dan ilk çeyrekte 10 milyar 125 milyon avro ciro

Global pazarın yüzde 24,6 daraldığı ilk çeyrekte, grubun araç satışları yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu

Groupe Renault'dan ilk çeyrekte 10 milyar 125 milyon avro ciro
Ekonomi
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İSTANBUL - Groupe Renault, bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon avro ciro gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi gölgesinde geçen bu yılın ilk çeyreğinde, global otomotiv pazarı 2019'un ilk çeyreğine kıyasla yüzde 24,6 daralma yaşadı.

Çalışanlarını korumak ve hükümetlerin aldığı önlem kararları doğrultusunda Groupe Renault, mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurdu. Grubun global satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu.

Avrupa pazarı yüzde 26,2 küçülürken, Groupe Renault'nun satışları yüzde 36 düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleşti. Bu daralma özellikle ilk çeyreğin sonunda, grubun endüstriyel ve ticari faaliyetlerinin çoğunu durdurması nedeniyle önemli ölçüde hız kazandı.

Ağırlıklı olarak perakende satış yapan Dacia markası, bu kanalda özellikle Fransa'da yaşanan sert daralma sonucu, ciddi şekilde etkilendi ve satışları 44,5 azaldı. Öte yandan, Renault markasının satışlarında yüzde 32,3 düşüş yaşandı.

Avrupa'daki elektrikli araç segmentinde, Renault markası ilk çeyrekte yüzde 17,3'lük pazar payına ulaştı ve özellikle yeni ZOE sayesinde 22 bin 810 adetlik satış gerçekleştirdi.

Avrupa dışındaki bölgelerde grubun satışları ilk çeyrekte yüzde 13,4 düştü.

2019'un ikinci yarısında lansmanı yapılan modeller bazı ülkelerde başarılı sonuçlar alıyor. Rusya'da Renault markasının satışları Arkana sayesinde yüzde 9,2 yükselirken, toplam pazar da yüzde 1,8 büyüdü. Hindistan'da Triber'in katkısıyla grup satışları yüzde 3,5 artarken, toplam pazar yüzde 22,8 küçüldü. Güney Kore'de grup satışları Şubat 2020'de piyasaya çıkan XM3 sayesinde yüzde 20,1 yükselirken, toplam pazar yüzde 6,8 küçülme kaydetti.


- Faaliyet bölümlerine göre birinci çeyrek gelirleri


Bu yılın ilk çeyreğinde grubun gelirleri, yüzde 19,2 azalışla 10 milyar 125 milyon avro oldu. Sabit döviz kuru ve şartlar ile hesaplandığında düşüş, yüzde 18,3 oranında gerçekleşecekti.

AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu, yüzde 21,3 düşüşle 8 milyar 591 milyon avro oldu. Söz konusu düşüş esas itibarıyla satış hacmindeki daralmadan kaynaklandı.

İş ortaklarına özellikle Nissan, Daimler ve Opel için yapılan araç ve parça üretimindeki düşüşler, satış sonuçlarını 6,1 puan olumsuz etkiledi.

Kurların 1,4 puanlık negatif etkisi, büyük oranda Arjantin pesosu ve Brezilya realindeki devalüasyondan kaynaklandı.

Fiyat etkisi artı 2,8 puanla, devalüasyona cevaben yapılan satış rakamındaki artışlar ve ürün gamı zenginleştirmeleri sonucu pozitif oldu. Ürün gamı etkisi ve diğer etkenlerin satışlara eksi 1,0 puan ve eksi 1,5 puan şekilde yansıması oldu.

AVTOVAZ'ın Groupe Renault'nun toplam gelirlerine katkısı ilk çeyrekte 14 milyon avroluk pozitif döviz kuru etkisine rağmen yüzde 8,6 düşüşle 701 milyon avro oldu.

Artık ayrı bir segment olarak raporlanan mobilite hizmet gelirleri, 2020'nin ilk çeyreğinde 6 milyon avro olarak gerçekleşti.

Satış finansmanı (RCI Banque) gelirleri, ilk çeyrekte 827 milyon avro oldu ve 2019'un ilk çeyreğine kıyasla yüzde 2,0 geriledi.

31 Mart 2020 itibarıyla toplam stoklar (bağımsız ağdakiler dahil) 660 bin adet oldu. Söz konusu rakam, Mart 2019 sonunda 656 bin adet olarak kaydedilmişti.

Otomotiv faaliyetlerinin 31 Mart 2020 itibarıyla likit aktif kaynak rezervi 10,3 milyar avro oldu. Rakam, 31 Aralık 2019'da 15,8 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

Renault Yönetim Kurulu, 9 Nisan 2020'de aldığı kararla grubun Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden kendini korumak amacıyla "eşi benzeri görülmemiş" bu krizde çaba gösteren ve olumsuz şekilde etkilenen tüm paydaşlarına karşı sorumluluğunu göz önünde bulundurarak 19 Haziran 2020’de yapılacak yıllık olağan genel kurul toplantısında temettü ödenmesi yönünde tavsiyede bulunma kararından vazgeçti.


- 2020 öngörüleri


20 Mart 2020'de yayımlanan Evrensel Kayıt Dokümanı'nda (Universal Registration Document) belirtildiği gibi grup, Kovid-19 pandemisi ile ortaya çıkan belirsizlik sonrasında çoğu ülkede fabrikaların üretimi durdurması ve ticari faaliyetlerin askıya alınması sebebiyle 2020 öngörüsünü geri çekti.

İş güvenliği koşulları ve idari tedbirlerin müsaade ettiği ülkelerde üretim ve ticari faaliyetlerine ilk fırsatta başlama kararlılığında olan grup, ticari talebe etkin şekilde cevap verebilmek üzere bütün adımları atıyor.

Açıklamaya göre, güncel olarak, pandeminin grubun mali sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmenin imkansız olmasından dolayı Groupe Renault, mali sonuçları konusunda değerlendirmesini mümkün olan ilk fırsatta açıklayacak.

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