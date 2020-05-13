İSTANBUL - Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.

Akten, şunları kaydetti:

"Evlerimizde kaldığımız, sevdiklerimizle uzaktan bayramlaşacağımız bu Ramazan Bayramı'nda artan ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyamızı başlattık. Müşterilerimiz, uygun faizlerle sunduğumuz bayram kredisini evden çıkmadan Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet başta olmak üzere 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı’ndan hızlı ve kolayca kullanılabilir. Garanti BBVA olarak bu olağanüstü günlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz."