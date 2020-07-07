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Eminevim haziranda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı

Şirketin uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi, haziran ayında yapılan konut ve araç teslimatlarıyla 30 yılın rekorunu kırdı

Eminevim haziranda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı
Ekonomi
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İSTANBUL - Eminevim, yeni normalleşmenin başladığı haziran ayında, 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı ve geçtiğimiz yılın haziran ayına kıyasla teslimatını yüzde 65 artırmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim'in uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi, haziran ayında yapılan konut ve araç teslimatlarıyla 30 yılın rekorunu kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yapılan bir aylık teslimatla ekonomiye 300 milyon TL'yi aşkın bir katkı sağlandığını belirtti.

Üstün, ulaşılan aylık teslimat kapasitesinin sistemin başarısını ortaya koyan güçlü bir gösterge olduğunu, 1.800 bandındaki teslimat ortalamasının da yılın ikinci yarısından itibaren 2 binin üzerine çıkacağını kaydetti.

1991 yılından bugüne büyüyerek devam eden Elbirliği Sistemi'nin araç ve konut pazarındaki payının arttığını belirten Üstün, yılın ilk 6 ayında sistemle ev ve aracına kavuşanların sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 18’lik bir artış gösterdiğini ifade etti.

Üstün, şunları kaydetti:

"Tamamen yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu, şeffaf bir sistem olan Elbirliği, konut ve araç teslimatlarıyla her geçen yıl pazardaki payını büyüten finansal bir güç haline geldi. Pandemiye rağmen bu yılın ilk 6 ayında yaptığımız yatırımlarla gücümüze güç kattık ve teslimatlarımızı yüzde 18 artırarak 12 bine yakın kişinin ev ve aracına kavuşmasına vesile olduk. Yeni normalleşmenin başladığı haziran ayında ise tarihimizin en yüksek aylık teslimatını gerçekleştirdik ve Elbirliği Sistemi ile bir ayda 2 bin 510 aileyi ev ve araç sahibi yaptık. Geçen yılın haziran ayına göre ise bu yıl teslimatlarımızı yüzde 65 artırmayı başardık. Yılın kalan ikinci yarısında da Türkiye geneli araç ve konut satışlarındaki payımızı artırmaya devam edeceğiz."

Geride kalan 6 ayda araç ve konut yatırımlarının hız kesmediğini belirten Üstün, "Konut ve araç yatırımları için sisteme başvuranların sayısı yılın başından bu yana sürekli arttı. Elbirliği Sistemi'ne başvuranların sayısı yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarken, pandemide araç sahibi olmak isteyenlerin sayısında ise patlama yaşandı. Konut teslimatlarının yüzde 8 arttığı bu dönemde araçtaki artış yüzde 29 oldu. Özellikle pandemi nedeniyle toplu taşımayı kullanmak istemeyenlerin araca yönelmesinin teslimatlardaki artışta etkili olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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