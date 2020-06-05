ANKARA - Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 350 evin ihtiyacını karşılayacak güçte 3 kaçak elektrik trafosunun tespit edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, traktör römorkunda tarım arazilerine taşındığı ve sulama amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaçak trafolara Dicle ekipleri tarafından bağlantıları kesildikten sonra el konuldu.

Ceylanpınar'ın Altın köyünde yapılan kontrollerde trafonun kayıt dışı olduğu ve kanca atmak suretiyle buradan geçen yüksek gerilim hattına bağlandığı belirlendi. Güvenlik riski göz ardı edilerek kullanıldığı saptanan 160 kilovolt amper gücündeki trafoya enerji bağlantısı kesildikten sonra savcılık kararıyla el konuldu.

Siverek ilçesine bağlı Ayrancı kırsal mahallesinde ise her biri 250 kilovolt amper gücünde 2 adet seyyar olarak kullanılan kaçak trafo, vinçler yardımıyla bulundukları yerlerden sökülerek muhafaza altına alındı.

Ceylanpınar Savcılığı ve Siverek Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorumlular hakkında işlem başlatıldı.





