İSTANBUL - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ yetkilileri, tarımsal sulama abonelerinin 3 zamanlı "değişken tarife" ile elektrik faturalarında yüzde 19'a kadar tasarruf sağlayabileceklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik enerji verimliliği uzmanları, yeraltından elektrikli motorla su çeken tarımsal sulama abonelerinin yüksek enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi için çiftçi temsilcilerine önerilerde bulundu.

Bu kapsamda, Diyarbakır Ziraat Odası, Sur Ziraat Odası ve Bismil Pamuk Üreticileri Birliği temsilcileriyle bir araya gelen uzmanlar, büyük çoğunluğu tek zamanlı tarife kullanan tarımsal sulama abonelerinin 3 zamanlı değişken tarifeye geçerek, elektrik faturalarını yüzde 15-19 arasında düşürebileceklerini aktardı.

Uzmanların verdiği bilgiye göre, değişken tarifede gündüz (06.00-17.00), puant (17.00-22.00) ve gece (22.00-06.00) olmak üzere 3 zaman diliminde ayrı enerji bedeli uygulanıyor.

Değişken tarifede enerji talebinin en yüksek olduğu puant saatlerde birim bedeli en yüksekken, talebin daha düşük olduğu gece saatleri en avantajlı zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Çiftçilerin sulama faaliyetini tarifede belirtilen 22.00-06.00 saatlerinde yapmaları durumunda elektrik faturalarının yüzde 15-19 arasında düşebileceği hesaplanıyor.

Öte yandan, gece sulaması yapıldığında, su sıcaktan dolayı buharlaşmadığından verimlilik artıyor. Ürün tipinden dolayı gündüz sulama yapmak zorunda olan üreticilere ise 06.00-17.00 saatleri öneriliyor.

















