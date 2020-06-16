GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Depresyon gençlerde unutkanlığı tetikliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu: - "Vitamin eksiklikleri, hormon problemleri, depresyon ve benzeri ruhsal sorunlar, kronik nörolojik sorunlar sebebiyle unutkanlık ve dikkat eksikliği ortaya çıkabilir" - "Multipl S

Depresyon gençlerde unutkanlığı tetikliyor
Ekonomi
27 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - FURKAN GENÇOĞLU - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Lütfü Hanoğlu, unutkanlık ve dikkat eksikliği gibi sorunların gençlerde yaygın olarak görülebildiğini vurgulayarak, "Bu durum önemsiz ve geçici olabildiği gibi bazen temelinde farklı sebepler yatıyor olabilir. Vitamin eksiklikleri, hormon problemleri, depresyon ve benzeri ruhsal sorunlar, kronik nörolojik sorunlar sebebiyle unutkanlık ve dikkat eksikliği ortaya çıkabilir. " dedi.

Hanoğlu AA muhabirinin gençlerde unutkanlık ve dikkat eksikliğinin sebeplerine ilişkin sorularını cevapladı.

Hanoğlu, unutkanlığın farklı yaşlarda, farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen bir durum olduğunu ifade ederek ileri yaşlar için Nörodejeneratif hastalıklar denilen Alzheimer hastalığı ve benzer demansların (bunamaların) unutkanlık problemlerinin en sık karşılaşılan sebebi olduğunu kaydetti.

Unutkanlığın günümüzde genç ve çalışan nüfusta yaygın olarak şikayet edilen bir durum haline geldiğini hatırlatan Hanoğlu, okul ve iş hayatında performans düşüklüğünün önemli sebeplerinden biri olarak ilişkilendirilen bu durumun genç insanlarda önem verilmesi gereken sağlık sorunlarına kaynaklık edebileceğini bildirdi.

Hanoğlu, vitamin eksikliğinin ve hormon bozukluğunun unutkanlığın sebeplerinden olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle B 12 ve D vitaminleri olmak üzere dikkat eksikliği ve unutkanlığın sebebi vitamin eksiklikleri olabilmektedir. Vitaminler normal koşullarda yiyecekler (D için güneş) ile alınabilen bu vitaminler değişik sebeplerle (genetik özellikler, beslenme bozuklukları ya da emilim bozuklukları vb.) Vücutta yetersiz hale gelebilirler. Ayrıca hanımlar arasında nerdeyse bir salgın halini alan otoimmün bir hastalık olan Haşimato hastalığı bazen tiroid bezinin yetmezliği ile sonuçlanabilir ve diğer sorunların yanında unutkanlık sebebi olabilir."

- "Dikkat sorunları da olabilir"

Depresyon ve benzeri ruhsal sorunların ve kronik nörolojik hastalıkların unutkanlığı tetikleyebileceğini hatırlatan Hanoğlu, "Günümüz okul ve iş yaşamında neredeyse hepimizin maruz kaldığı aşırı iş yükü, stresli bir hayat, sonunda depresif ruhsal durumlara, anksiyete bozukluklarına ve benzeri ruhsal bozukluklara yol açabilir. Bu durumlarında önde gelen semptomu unutkanlık ve dikkat sorunları olabilir.

Ayrıca kronik nörolojik hastalıklara eşlik eden durumlar. Örneğin sinir sisteminin başka özellikte hastalıkları olarak bilinen Multipl Skleroz, epilepsi vb. gibi kronik hastalıklar ya da kafa travmaları (özellikle trafik kazaları, spor yaralanmaları vb. sonrası) gibi geçirilmiş beyin hasarları sonrasında unutkanlık ve dikkat sorunları gibi çok net olmayan/müphem şikayetlere yol açan bilişsel işlevlerde problemler ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Hanoğlu, karşılaşılan bu semptomlar sonrası yapılacak ilk işin bir uzmandan yardım almak olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Semptomların hayatınızı etkilediğini düşünüyorsanız yapılacak ilk iş, bu konunun uzmanı bir nörolog ile detaylı bir muayene ve görüşme gerçekleştirilmektir. Sonrasında gerek görülürse, kan tahlilleri MR, EEG, gibi bilindik yöntemlerin yanı sıra halk arasında unutkanlık testleri olarak bilinen Nöropsikometrik Değerlendirme uygulanıyor.

Bu testler, birincil olarak gerçekten akli melekelerde/hafızada bozulma olup olmadığını bize göstermektedir. İkincisi böyle bir bozulma varsa, bunun paternini yani hangi işlevlerin bozulup hangi işlevlerin hala sağlam kaldığını göstermektedir. Buda hastalığın ayırıcı tanısı yani sebebi hakkında bilgi verebiliyor ayrıca tedavinin planlanmasında ve gerekiyorsa özellikle bilişsel rehabilitasyonun başlatılması için çok önemli bir ön veriyi oluşturur.




Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​KÜLTÜR PORTALINDA ISPARTA FARKI
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yeni bir türü daha tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor
Isparta'da mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı
Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!
Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Başkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak proje
Isparta'da domuzun saldırısına uğradı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyorSon dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor09 Haziran 2020
ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”09 Haziran 2020
Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldüIsparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü09 Haziran 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU09 Haziran 2020
Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulunduIsparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu11 Haziran 2020
Isparta'da domuzun saldırısına uğradıIsparta'da domuzun saldırısına uğradı10 Haziran 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge13 Haziran 2020
41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER10 Haziran 2020
Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyorEmeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor10 Haziran 2020
Ayasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildiAyasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildi09 Haziran 2020
Başkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak projeBaşkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak proje11 Haziran 2020
El Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'denEl Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'den09 Haziran 2020
Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!11 Haziran 2020
ISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR10 Haziran 2020
MEB'den son dakika karne açıklamasıMEB'den son dakika karne açıklaması10 Haziran 2020
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyorIsparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor12 Haziran 2020
Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)11 Haziran 2020
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor11 Haziran 2020
Önemli haber: Isparta'da aşı takvimi belli olduÖnemli haber: Isparta'da aşı takvimi belli oldu10 Haziran 2020
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyorIsparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor12 Haziran 2020