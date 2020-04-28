GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Deloitte, salgının petrol ve elektrik sektörüne etkilerini analiz etti

Deloitte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerine etkilerini incelemek üzere "COVID-19'un Sektörel Etkilerini Anlama" raporlarını hazırladı - Rapora göre, salgından petrol, elektrik ve enerji üretimi sektörle

Deloitte, salgının petrol ve elektrik sektörüne etkilerini analiz etti
Ekonomi
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Deloitte'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörel etkilerini incelemek üzere hazırladığı raporlarda, petrol piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye için risk ve fırsatları beraberinde getirdiği, elektrik üretim ve doğal gaz tedarikinde ise arz güvenliği riski bulunmadığı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, birçok sektörü durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, petrol, elektrik ve enerji üretimi sektörlerini en çok fiyatlama alanında etkiledi.

"COVID-19'un Sektörel Etkilerini Anlama: Petrol, Doğal Gaz ve Kimya Sektörü Raporu"na göre, petrol piyasalarında yaşanan küresel ve yerel gelişmeler, Türkiye için risk ve fırsatları beraberinde getiriyor.

Büyük petrol, doğal gaz ve kimya sektörü şirketlerinin, sermaye ve işletme giderlerini azaltarak olası etkilere cevap verdiğine işaret edilen raporda, krizin 4-5 ay uzaması durumunda orta vadeli potansiyel etkiler şöyle sıralandı:

"Verimsiz ve yüksek borçlu şirketler likidite krizleriyle karşı karşıya kalabilir ve bazıları tamamen iş alanından çıkmaya zorlanabilir. Özellikle ABD'li petrol üreticileri, arz fazlası ve fiyatlardaki gerileme devam ederse baskı altında olacaklardır. Daha büyük ve daha sağlıklı şirketler, diğer enerji alanlarında çeşitlendirme planlarını değiştirebilir veya hızlandırabilir. Bu da iş modelinde bir değişiklik gerektirebilir. Şirketler, olası bir iş gücü kaybının ardından, piyasa tekrar yükselişe geçtiğinde nitelikli iş gücü bulma sıkıntısıyla karşılaşabilirler."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstri Ürünleri Lideri Elif Düşmez Tek, petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarında küresel arz fazlasının ortaya çıktığını, buna bağlı olarak enerji fiyatlarına yansıyan gerilemenin Türkiye'nin ithalat maliyetlerini ve piyasa fiyatlarını etkileyeceğini ifade etti.

Tek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya ekonomisi ve diğer ticaret ortakları üzerinde negatif etki oluşturabileceğine dikkati çekti.

- Türkiye'nin yedek kapasitesi yeterli seviyede

Elektrik, Enerji Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji Sektörü Raporu'nda ise sektörün, alt yapılarını çalışır halde tutmaya, güvenli elektrik ve doğal gaz sağlamaya odaklandığı kaydedildi.

Deloitte'un dünya üzerindeki birçok enerji şirketinin uygulamalarından yola çıkarak ortaya koyduğu çalışmaya göre, Kovid-19 salgını sonrasında, sektör oyuncuları, ödemeleri erteleme ve varlıklarının devre dışı kalmasına sebep olacak bakımları askıya alma yolunda ilerliyor.

Kovid-19 salgınının sektördeki en büyük etkisi ise endüstriyel talepte azalma olarak kendini gösteriyor. Üretim merkezleri ve ticarethanelerdeki düşüşe rağmen, konut müşteri talebinde artış gözleniyor.

Yenilenebilir enerji tarafında, son iki aydır tedarik zincirindeki bozulmalardan dolayı yaşanan sıkıntılara rağmen, Çin'deki faaliyetlerin toparlanmasıyla kısa vadedeki olumsuz etkinin belirli bir sürede azalacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Elektrik Sektör Lideri Emrehan Demirel, salgının küresel endüstrideki etkisinin Türkiye için de geçerli olduğunu belirterek, arz güvenliğinde, elektrik üretim ve doğal gaz tedarikinde sahip olunan yedek kapasite ve etkin operasyonel yönetim sayesinde enerji arzında ciddi bir risk bulunmadığını aktardı.

Elektrik talebindeki düşüşün toptan satış piyasasındaki elektrik fiyatlarına yansıdığının altını çizen Demirel, şunları kaydetti:

"Azalan talep ve düşen elektrik fiyatları sebebiyle, şirketlerin gelir beklentisi düşüyor. Türkiye'de enerji sektörünün büyük bir yatırım dönemini geride bırakmış olması sebebiyle, şirketlerin gelir projeksiyonları sektörün tamamının finansal sürdürülebilirliği açısından son derece kritik. Devam eden yatırımların tedarik zincirindeki sorunlardan etkilenmesi kaçınılmaz gözüküyor. Özellikle, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması teşviklerinden yararlanabilmek için birçok yenilebilir enerji yatırımına büyük hız verildiği bu dönemde, tedarik zinciri meseleleri yatırımcı açısından yönetmesi zor bir durum ortaya koyuyor."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki çiftçilere önemli duyuru...!
Isparta'da gıda işletmelerinde kontrol , denetleme ve bilgilendirme...!
Her yerde aranan şahıslar yakalandı
ITB'den müjde! Üyelerine nefes kredisi
Araç alım satımında yeni dönem resmen başladı
Isparta'daki sanayi işletmelerine önemli duyuru! ''(e-belge) uygulamasına geçilmiştir''
Isparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
Bakan Koca, bugünkü can kaybı ve vaka sayısını açıkladı
​Son dakika haberi: Kritik toplantı sonrası Erdoğan 1 Mayıs kararını açıkladı!
Isparta'da Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlandı
Isparta'da trafik akışı her geçen gün hızlanıyor
Normalleşme takvimi bugün netleşiyor! İşte 2 aşamalı plan
31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU
TELEFONUNUZU AKINCILAR'A TAMİR ETTİRİN! NEDEN Mİ?
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!
Burdur'da Salda Gölü canlı yayınla 24 saat izlenecek
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi Yardımı
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi
Isparta Gözde Balık Evi '' Balık Ye Enerjini Yenile'' Türk somonu tezgahlarda...
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölüson dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü25 Nisan 2020
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...24 Nisan 2020
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecekKoronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek22 Nisan 2020
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralıBurdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı23 Nisan 2020
Isparta'da o belde karantinaya alındıIsparta'da o belde karantinaya alındı24 Nisan 2020
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildiSuudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''24 Nisan 2020
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladıMüjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı25 Nisan 2020
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartlarıSon dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları25 Nisan 2020
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleştiTürkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti24 Nisan 2020
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!24 Nisan 2020
Burdur'da yangınBurdur'da yangın24 Nisan 2020
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu25 Nisan 2020
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden GeçirildiIsparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi25 Nisan 2020
HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''24 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdiBilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi25 Nisan 2020
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!26 Nisan 2020
TBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlamasıTBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması24 Nisan 2020
Isparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira cezaIsparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza27 Nisan 2020