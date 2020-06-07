GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Üreticiler hem yurt içi hem de yurt dışına satılabildiği için narenciye, meyve ve sebze üretimine yönelmiş durumda" - Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir: - "Dünyada en erkenci ve e

Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi
Ekonomi
48 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ADANA - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'nin 2017 yılına kadar en fazla mısır üretimi yapılan kenti olan Adana'da üreticiler, daha fazla gelir kazandırması dolayısıyla tercihini narenciye ve sera ürünlerinden yana kullanıyor.

Bölgede birinci ya da ikinci ürün olarak ekilen mısırda, Adana 2017 yılına kadar Türkiye'de üretimde ilk sırada yer aldı. Son iki yılda üretimde yaşanan düşüşle birlikte Adana, liderliği Konya'ya kaptırdı.

Türkiye'de 2017 yılında üretilen 5 milyon 900 bin ton mısırın yüzde 18'ini karşılayan Adana'da, 2018 yılında ise rekoltede yüzde 18,6'lık düşüş yaşandı. 2017 yılında 1 milyon 36 bin 130 ton mısır rekoltesi elde edilen kentte 2018'de ise 842 bin 697 ton üretim gerçekleştirildi. Geçen yıl ise bir önceki yıla oranla rekoltede yüzde 14 düşüş daha yaşanarak 722 bin 304 ton ürün elde edildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da, üreticinin yönünü mısırdan narenciye ve sebze üretimine çevirdiğini söyledi.

Mısırın diğer ürünlere göre zahmetinin daha az olduğunu ve bu nedenle üreticiler arasında birinci ve ikinci ürün olarak tercih edildiğini dile getiren Doğan, "Ancak bir dönüm narenciye veya sebzeden elde edilecek gelir mısırdan daha fazla olduğu için Çukurova ve Adana'da üreticiler mısırdan uzaklaşmaya başladı. Yılda 4 kez ürün alınabilen Adana'da üreticiler, hem yurt içi hem de yurt dışına satılabildiği için narenciye ile meyve ve sebze üretimine yönelmiş durumda. Bu nedenle mısır üretimindeki yerimiz aşağılara düşmeye başladı." diye konuştu.

Doğan, Adana ve çevresinde mısır üretiminin azaldığına ancak buna paralel olarak İç Anadolu'da ve özellikle Konya'da üretimin arttığına dikkati çekti.

İç Anadolu ve Konya Ovası'nın mısır üretimi için daha fazla alana sahip olduğunu kaydeden Doğan, "Konya bölgesinde narenciye, meyve ve sebze üretimi çok zor olduğu için daha çok hububat üretimi yapılıyor. Buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerin yetiştiği bölgede son yıllarda mısır üretiminde de büyük artışlar yaşanıyordu. Bu artışla birlikte geçen sene Konya, mısır üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirerek en fazla üretim yapılan il oldu." ifadelerini kullandı.

- "Dünyada en erkenci ve en geççi narenciye Adana'da yetişiyor"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de bölge çiftçisinin narenciye çeşitlerinin artmasıyla farklı cins narenciye üretimine yöneldiğini belirtti.

Adana'nın narenciye açısından farklı çeşitlerin yetişmesi için çok uygun bir bölge olduğunu vurgulayan İncefikir, şunları söyledi:

"Dünyada en erkenci ve en geççi narenciye Adana'da yetişiyor. Bu geniş ürün ve üretim mevsimi yelpazesi, üreticiyi narenciye üretimine itiyor. Ayrıca bölgede muz üretimi ve seracılık da ciddi bir artış yaşanıyor. Adana'da sebze ve meyve üretimi arttıkça hububata olan ilgi de paralel olarak azalma eğrisi gösteriyor. Konya Ovası, bu dediğim ürünlerin yetişmesi için uygun koşullara sahip olmadığı için hububat üretimi doğal olarak fazla ve giderek rekolte artıyor. Mısır da bunların başında geliyor. Bu nedenle iki sene önceye kadar Türkiye'nin mısır ambarı olarak bilinen Adana, bu unvanını Konya'ya devretti. Bundan sonraki senelerde de bu duruma benzer bir seyir bekliyoruz."

Son 10 yılda Adana'da narenciye ve mısır üretim rakamları şöyle:

Mısır (Ton) Narenciye (Ton) 2010 748.160 884.290 2011 760.744 888.230 2012

682.462

842.921
2013 915.284 955.903 2014 1.005.651 979.231 2015 1.015.428 986.981 2016

1.086.606

1.142.680 2017 1.036.130 1.355.249 2018 842.697 1.398.219 2019 722.304 1.374.631




Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
Gül Bahçeleri İlk Misafirlerini Ağırladı
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!
EN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİ
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması
Isparta'da salı ve karaağaç pazarları açılıyor! tarih verildi
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'da 35 yıldır aşkla motosiklet tamir ediyor
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI BU FIRSAT KAÇMAZ!!!!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
Isparta'nın ilçelerdeki kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manavIsparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav31 Mayıs 2020
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!01 Haziran 2020
Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!31 Mayıs 2020
Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? 31 Mayıs 2020
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıIsparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi içinIsparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için03 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldüKahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü01 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Isparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşımIsparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşım01 Haziran 2020
Denizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildiDenizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildi01 Haziran 2020
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira cezaHatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza01 Haziran 2020
Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildiAdana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi01 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Adana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testiAdana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testi01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı Kahramanmaraş'ta restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı 01 Haziran 2020
Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı 01 Haziran 2020