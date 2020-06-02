ADANA - İBRAHİM ERİKAN - Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran ve "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden, 14 yılda 3 milyar 457 milyon 928 bin 659 varil ham petrol tankerlere yüklenerek sevk edildi.

Faaliyete 2 Haziran'da başlayan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 4 bin 500'ü aşkın tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın (BIL) Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BIL'in kuruluşunun 14. yıl dönümüne yaklaşıldığını söyledi.

- "BIL, enerji sektöründe Türkiye'nin yüz akı oldu"



Mayıs ayı sonu itibarıyla 4 bin 500'üncü tankere yükleme yaptıklarını, şu anda da bu sayının üzerine çıktıklarını aktaran Ekiz, "Yüklenen ham petrolün de 3 milyar 450 milyon varili geçmesiyle BIL, enerji sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki yüz akı oldu." dedi.

Ekiz, kuruluşlarından bu yana dünya pazarına gerçekleştirdikleri sevkiyata ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Faaliyete başladığımız 2 Haziran 2006'den bugüne kadar ham petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BIL, ülke ekonomisine de önemli katkılar sundu. Türkiye, enerji alanında stratejik bir konumda bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın güzide kuruluşlarından biri haline gelen kurumumuz, bu sene 14. yılını kutluyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında önemli projelere imza attı. Bizler de BIL olarak tüm enerjimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için harcıyoruz. Ülkemizin kararlı bir şekilde enerji alanında attığı dev adımlar, bizlerin bu hedeflere ulaşma azmini daha da perçinliyor."

BIL'in, 14 yılda Türkiye'nin enerji piyasasındaki global bir markası haline dönüştüğünü vurgulayan Ekiz, "Sektörde önemli bir konuma sahip olan BIL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in belirlediği enerji politikaları ile gelecekte de sektördeki başarılarını arttıracağına, bugün olduğu gibi yarın da adından söz ettireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- BTC Ham Petrol Boru Hattı

Hazar Denizi'nden çıkartılan ham petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye'den geçen hattan, Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan BTC hattının Türkiye'deki kısmı işleten BIL tarafından tankerlerle petrol alıcılarına ihraç ediliyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu bulunuyor.

BTC ile Hazar petrolü, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde dünya pazarlarıyla buluşturuluyor.