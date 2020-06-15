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Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme

Cyberwise Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı: - "Siber güvenlik dünyamızın iki güzide kuruluşu Biznet ve Securrent'in bir araya gelerek Cyberwise markasını oluşturması, başka bir ifadeyle tek çatı altında bütünleşmesi çok geniş bir ürün, hizmet ve da

Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme
Ekonomi
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İSTANBUL - Siber güvenlik firması Biznet ve Securrent, "ülkenin lider siber güvenlik çözüm sağlayıcısı olmak", "geleceğin sektörel konsolidasyon sürecinde doğru konumlanmak" ve "global pazarlarda çok daha güçlü rekabet edebilmek" amacıyla özel sermayeli fon yönetim şirketi Taxim Capital'i de ortaklığa dahil ederek "Cyberwise" çatısı altında bütünleşti.

Dijital tanıtımda konuşan Cyberwise Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte büyük bir değişim yaşandığını ifade etti.

Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Aslında bu değişimi bir süredir bekliyorduk. İnsanlık, bir süredir endüstri sonrası dönemini yaşıyor. Uzun sayılmayacak bir süre önce bilgisayar kullanırken, artık her şeyimizi cep telefonlarımızdan ya da tabletlerimizden yapıyoruz. Bu değişim sürecine yabancı değiliz ama Kovid-19 salgını, bu süreci epey hızlandırdı.

Her gelişim, bir de karanlık tarafıyla hayatımıza giriyor. Değişimin etkisini çok çabuk hissediyoruz ama onun karanlık tarafını daha geç fark ediyoruz. Bir şekilde hepimizin bu karanlık tarafa, saldırılara hazırlıklı olması gerekiyor. Bu saldırıların en tipik örnekleri, eskiden hiç alışık olmadığımız bilişim dünyası üzerinden gelen saldırılardır. Siber suçlar, gittikçe daha yaratıcı ve daha karmaşık hale geliyor."

Eczacıbaşı, Cyberwise'nin kendisi için ne anlama geldiğine de değinerek, "Siber güvenlik dünyamızın iki güzide kuruluşu Biznet ve Securrent'in bir araya gelerek Cyberwise markasını oluşturması, başka bir ifadeyle tek çatı altında bütünleşmesi çok geniş bir ürün, hizmet ve danışmanlık hizmetinin verilecek olması anlamında çok şey ifade ediyor. Geleceğin gittikçe artan dinamiğinde, siber güvenlik ortamının daha sağlıklı hale gelmesine katkı sunmak hedefiyle başlayan bütünleşmenin aynı hedefle devam edeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.


- Hedef 5 yılda yüzde 25 pazar payı

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu da siber güvenlik sektöründe yıllardır konuşulan ve olması gereken birleşmenin ilk adımını atmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu gelişmeyi, birleşmeden çok bütünleşme sözcüğü çok daha iyi anlatıyor. Bizim bütünleşmemiz, artan ihtiyaçlar karşısından daha iyi ve daha geniş yelpazede hizmet sunabilmek amaçlıdır. Biznet ve Securrent de tam olarak, her noktada birbirlerinin hizmetlerini ve çözümlerini tamamladı. O yüzden bütünleşme, çok daha doğru bir ifadedir. Her gün hızla artan ve güçleşen siber güvenlik problemleri karşısında firmalar, güvenebilecekleri, geniş bir yelpazede hizmet alabilecekleri çözüm ortakları arayışındalar. İşte firmaların, müşterilerimizin her türlü siber güvenlik ihtiyaçlarını ister ürün ister hizmet isterse danışmanlık ya da yönetilen hizmetler olsun, tek adresten karşılayabilecekleri, her aşamada yanlarında olacak bir marka yarattık."

Kıllıoğlu, 5 yıl içinde yüzde 25 pazar payına ulaşarak pazarın en büyük oyuncusu olmayı hedeflediklerini, pazarın büyümesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.


- "Türkiye'den doğmuş global bir siber güvenlik markası olacağız"


Aret Kıllıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam ciromuzun yüzde 15'inin yurt dışı faaliyetlerimizden oluşması gibi bir hedefimiz de var. Bölgesel ve global rekabette daha sağlam ilerlemek için ulusal pazarda çok daha güçlü olunması gerektiğine inanıyoruz.

Cyberwise olarak Hollanda ve Dubai'deki başarıları Avrupa ve Orta Doğu bölgesine yaymayı hedefliyoruz. Kısacası, Türkiye'den doğmuş global bir siber güvenlik markası olacağız. Hem Biznet hem de Securrent olarak en önemli önceliklerimiz, her zaman için çalışanlarımız, uzmanlık seviyelerimiz ve müşterilerimizin ihtiyaçları olmuştur. Cyberwise olarak temel hedefimiz, çalışma kültürümüzü kaybetmeden, daha fazla alanda uzmanlık geliştirip bunları değişik hizmet modelleri ile müşterilerimize ulaştırmak olacak. Bu hedef için kadrolarımızı da sürekli geliştirmemiz gerekecek. Genç girişimcilere, genç yeteneklere, siber güvenlik alanında var olabilmek için ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermek, Cyberwise olarak en önemli misyonlarımızdan birisi olacak."


- "Büyümede aktif olarak rol alacağız"


Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Zoralioğlu ise Taxim Capital'in Cyberwise'a en önemli katkılarının, ilk anda sanıldığı gibi finansal açıdan değil, know-how açısından olacağını bildirdi.

Zoralioğlu, şunları kaydetti:

"Hızlı büyüyen orta ölçekli firmaları desteklemek hedefiyle yola çıkmış bir özel sermaye fon yönetim kuruluşuyuz. Taxim Capital olarak temel farkımız, yatırımcı ortak olduğumuz şirketlerde aktif fayda sağlamaya çalışan bir yaklaşımımız olmasıdır. Bizim en önemli tecrübemiz, ekonomik büyüme ve firma büyüme stratejileri üzerine... Firmaları hem organik hem de birleşmeler ve satın almalar ile inorganik olarak bir sonraki büyüme aşamasına taşımak bizim uzmanlık alanımız. İşte buradaki birikimimiz Cyberwise'a en önemli katkımız olacak. Taxim Capital olarak Cyberwise'ın büyümesinde aktif olarak rol alacağız."

Türkiye'de büyüme potansiyeli olan orta ölçekli şirketlere ve girişimcilere destek olmak isteyen bir fon olduklarını aktaran Zoralioğlu, yabancı fonların yönetimini sağlayan özel sermayeli Türk fon yönetim şirketi olarak ülkeye yabancı yatırımların girişini sağladıklarını söyledi.

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