İSTANBUL - Kaspersky tarafından yapılan ankette, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 48'inin çocuklarının hesaplarında şüpheli videolara rastladığı ortaya çıktı.



Kaspersky açıklamasına göre, Kovid-19 salgını nedeniyle aileler boş vakitlerini genellikle evde geçirmek zorunda kalıyor. Evden çıkamayan insanlar, vakitlerini internete bağlı cihazlarla değerlendiriyor ve çocukların internette daha fazla vakit geçirmesi de ebeveynlerin endişelenmesine yol açıyor.



Şüpheli bulunan şeyler yalnızca video içerikler değil. Ebeveynler çocukların üye olduğu gruplar ve sayfalara (yüzde 40), iletişim kurduğu kişilere (yüzde 40) ve yaptıkları paylaşımlara (yüzde 28) da şüpheyle yaklaşıyor. Bu veriler, çocukların iyiliği için neler yapılabileceğini araştırma ve müdahale gerekip gerekmediğini anlama ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ancak tüm ebeveynler bu ihtiyacı paylaşmıyor.

Anne babaların yalnızca yüzde 21'i çocuklarıyla bağlantı kurmak için onları sosyal medya üzerinden arkadaş olarak ekliyor. Doğrudan iletişimin yeterli olmadığı durumlarda ebeveynlerin çocuklarının web sayfalarını dikkatle incelemesi gerekebiliyor.





- "Bilgi sahibi olmak şart"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Modern dünyanın değişimine ayak uydurmak ebeveynler için giderek daha da zorlaşıyor. Büyük bir hızla ortaya çıkan eğilimlere yetişemedikleri için çoğunlukla çocuklarından geride kalıyorlar. Ancak bu durumu çocuklarıyla iletişime geçip internet dünyasına dahil olarak aşabilmek mümkün. Çocuğunuzla güven ilişkisi kurmak için konuştuğunuz konu hakkında bilgi sahibi olmanız şart." ifadelerini kullandı.



Çocuğun dijital hayatına dair yersiz şüphelerden kurtulma ve onların sosyal medyada daha güvende olmasının sağlanması için Kaspersky'nin önerileri ise şöyle:



"Çocukların siber güvenliği konusunda bilgi edinin. Modern eğilimleri, uygulamaları ve tehlikeleri önlemek için atılması gereken adımları (örneğin internette uygulanması gereken temel güvenlik kuralları) öğrenin. Çocuğunuzla iletişim kurun ve aşılmaması gereken sınırlar çizin. Hem gerçek hem de sanal dünyada güvenli yerler belirleyin. Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek için Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."