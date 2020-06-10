İSTANBUL - Albaraka Türk'ün kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 9,09 olarak belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, National Investors Derecelendirme (NIS) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlandı.

Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve yönetim kurulu olmak üzere belli başlıklara göre yapılan incelemenin ardından Albaraka Türk'ün derecelendirme notu, 10 üzerinden 9,09 olarak açıklandı.

Banka, 9,09 notu ile en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlar arasındaki yerini sağlamlaştırarak BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki tek katılım bankası olma özelliğini sürdürüyor.

Raporda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine önemli ölçüde uyum sağlayan Albaraka Türk'ün, çalışanları, ortakları, paydaşları ve topluma karşı katılım bankacılığının doğasıyla desteklenmiş sosyal sorumluluk ve etik değerler, destekleyici çalışma koşulları ve artan dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıktığı belirtildi.

Bankanın, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanının 9,40 olarak değerlendirildiği raporda, menfaat sahipleri bölümü skorunun ise 9,34 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, sahip olduğu geniş şube ağı ve dijital platformlar aracılığıyla müşteri ilişkileri açısından güçlü bir performans sergileyen Albaraka Türk'ün, çalışanlarının bakış açılarını dikkate alan ve demokratik yollarla seçilen Çalışan Komitesi, Personel Komitesi gibi uygulamalarla desteklenmiş etkin insan kaynakları politikalarına sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı sektöründe gerçekleştirdiğimiz bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasıyla gerek finansal ve ekonomik sürdürülebilirliği gerekse de kamuyu aydınlatma ve yönetim şeffaflığımıza dönük çalışmalarımızla hem paydaşlarımıza hem çalışanlarımıza hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz."