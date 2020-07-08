İSTANBUL - Financial Times Grubu'nun yayını Professional Wealth Management (PWM), Wealth Tech Awards 2020 kapsamında Akbank Private Banking'i, "Dijital Müşteri Deneyiminde Güneydoğu Avrupa'nın En İyisi" seçti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk özel bankacılık birimi Akbank Private Banking, başarılı dijital dönüşüm stratejisi ve yenilikçi yaklaşımıyla geliştirdiği teknolojik ürün ve hizmetleriyle PWM Wealth Tech 2020 Awards'ta "Dijital Müşteri Deneyiminde Güneydoğu Avrupa'nın En İyisi" seçildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking'in, teknoloji ve dijital bankacılığın sunduğu olanakları kullanarak dijital ürünlerini artırmaya ve müşteri hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Varlık yönetimine bütünsel yaklaşımımız ve yeni iş modelimiz sayesinde müşterilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Süreçlerimizi, dijital teknolojideki son gelişmeleri varlık yönetimine uyarlayarak yeniden tasarladık. Müşterilerimize yüksek teknoloji mobil yatırım deneyimi sağlamak ve yenilikçi ürünler geliştirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sonuç vermesinden dolayı çok mutluyuz. Yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Müşterilerimize kusursuz hizmet sağlamak amacıyla uzaktan çalışma uygulamasına geçtik. Teknolojik altyapımız ve güçlü varlık yönetimi platformumuz sayesinde bütün çalışanlarımız, çevrim içi platformlar ve iPad'ler ile birlikte müşterilerimize destek olmaya devam ettiler. Önümüzdeki süreçte de dijital çözümler ile müşterilerimize kişiselleştirilmiş ve entegre bir hizmet ve yatırım deneyimi sunmaya devam edeceğiz."







