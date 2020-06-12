GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

70 yıllık hayal Ilısu, ekonomiye yılda 2,8 milyar liralık katkı sağlayacak

1950 yılında hayal edilen, 1982'de planlaması yapılan, resmi işe başlama tarihi 2008 olan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) 4 ay içinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor - Barajın, Türkiye ekonomisine yılda 2,8 milyar liralık katma değer sağlaması bekleni

70 yıllık hayal Ilısu, ekonomiye yılda 2,8 milyar liralık katkı sağlayacak
Ekonomi
43 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Türkiye'ye stratejik anlamda büyük güç katacağı belirtilen ve geçen ay elektrik üretimine başlayan 70 yıllık hayal Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.

Cengiz Holding'in açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projeleri arasında yer alan, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerini kapsayan Veysel Eroğlu Barajı, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.

Erdoğan'ın "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir." şeklindeki cümlesi törene damga vurmuştu.

Cumhurbaşkanının bu cümlesinin arkasında Türkiye’nin stratejik anlamda kazandığı önemli bir zaferin, 70 yıllık Ilısu Barajı’nın (Veysel Eroğlu Barajı) hikayesi yatıyor. 1950'de hayal edilen, 1982'de projesi çizilen, resmi işe başlama tarihi 2008 olan ve birçok zorluk aşılarak hayata geçirilen barajın hikayesini; projenin konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat AŞ Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu anlattı.

Yavrucu, "Sürecin içinde olan bir kişi olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu proje, sıradan bir baraj inşaatı değildir. İşçisinden mühendisine, konsorsiyum ortaklarından devletin en tepesindeki isme kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Yavrucu, 2007-2015 yıllarında "Ilısu Barajı Proje Müdürü" olarak görev yaptığını ve barajın 1950'li yıllarda fikir projesi olarak doğduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk kez 1950'li yıllarda konuşulmaya başlanan barajın projesi 1982'de tamamlandı. 2004'te yabancı ve Türk şirketlerin yer aldığı Ilısu Konsorsiyumu projeyle ilgili çalışmalara başladı ve 2007'de DSİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı. Resmi olarak işe 2008'de başlanmasına rağmen çok kısa sürede yabancı firmaların üçü konsorsiyumdan çekildi. Proje doğal olarak finansman açısından sorun yaşadı ve bir yıl projede hiçbir çalışma yapılmadan durma noktasına geldi. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Cengiz projenin devam etmesi için çok büyük çaba göstererek projeye büyük emek verdi."


- "Rekorlara sahip baraja Cumhurbaşkanı Erdoğan projeye sahip çıktı"


Yavrucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderlik yaparak projeye sahip çıktığını, Halk Bankası'nın, iptal olan kredilerin yerine yeni kredi sağladığını, sonrasında projenin hızlıca ilerlediğini, 2017'de büyük bölümü tamamlanan barajda geçen yıl su tutulmaya başlandığını anlattı.

Projenin mühendislik anlamında da ilklere sahip olduğunu aktaran Yavrucu, şu bilgileri verdi:

"Baraj, önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajı bakımında 244 bin 391 metrekarelik beton yüzey alanıyla kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü. Ayrıca dolgu barajın kret uzunluğu 1.775 metre ve kret genişliği 8 metre ile başka bir dünya rekoruna da sahip. Gövde hacmi bakımından da Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye’nin en büyüğü. Altı tribünden ilki 19 Mayıs'ta enerji üretmeye başladı. Ekim gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde ekonomiye katkı sağlayacak. Yıllık 2,8 milyar TL gibi bir üretim değeri olacak."


- Maliyeti 18 milyar lira


Cengiz İnşaat Su Yapıları Direktörü Yavrucu, enerji üretimi açısından Türkiye'nin en büyük dördüncü barajını inşa ettiklerini belirterek, projenin kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu bildirdi.

Sadece barajın inşası için yaklaşık 1 milyar 250 milyon avro harcandığını kaydeden Yavrucu, proje alanında kültürel varlıkların araştırılması ve gerekli yerlerde kazı yapılması için yaklaşık 200 arkeologun çalıştığını ve ortaya çıkan tarihi eserlerin Batman ile Mardin müzelerine yerleştirildiğini aktardı.

Yavrucu'nun açıklamalarında şu bilgiler yer aldı:

"Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami ve Süleyman Han Cami Minaresi olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı'na nakledildi. İnşaat ve işletme aşamalarında gerekli güvenliğin sağlanması için 5 komando bölüğü sıfırdan inşa edilirken 2 karakolun da güçlendirme çalışması yapıldı. Kısacası Ilısu, bir barajdan çok daha fazlası."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor
Isparta'da mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı
Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!
Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Başkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak proje
Isparta'da domuzun saldırısına uğradı
MEB'den son dakika karne açıklaması
Isparta Haber: SDÜ Türkiye’deki En İyi 22. Üniversite Oldu
Önemli haber: Isparta'da aşı takvimi belli oldu
ISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'daki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor
Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor
41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER
El Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'den
Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor
Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ayasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildi
ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta Belediyesi Gül Konvoyu düzenleyecek
​İşten çıkarma ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli karar!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyorSon dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor09 Haziran 2020
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesiyeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi07 Haziran 2020
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecekErdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek07 Haziran 2020
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldüIsparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü06 Haziran 2020
Isparta Belediye Meclisi ilk ‘Olağan’ toplantısıIsparta Belediye Meclisi ilk ‘Olağan’ toplantısı08 Haziran 2020
ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”09 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...06 Haziran 2020
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU06 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...06 Haziran 2020
ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABERISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABER07 Haziran 2020
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDEBALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE06 Haziran 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldıIsparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldı06 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...06 Haziran 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU09 Haziran 2020
Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldüIsparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü09 Haziran 2020
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıIsparta'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı06 Haziran 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!05 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...06 Haziran 2020
EN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİEN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİ05 Haziran 2020
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışmasıIsparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması05 Haziran 2020