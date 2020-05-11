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Türkiye'deki kullanıcılar "dijital gizliliği korumak" istiyor

Türkiye'deki kullanıcılar "dijital gizliliği korumak" istiyor
TÜRKİYE
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 Türkiye'deki kullanıcılar "dijital gizliliği korumak" istiyor
- Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 69’u web sitelerindeki veya sosyal medyadaki özel bilgilerini sildirmeye çalıştı
- Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova:
- "Dijital izinizi kontrol altında tutmanın birçok yolu var. Bunlardan biri, kişisel verilerinizi kimle paylaştığınıza dikkat etmek ve bu verilerin nasıl kullanıldığını anlamak. İnternete aktarılan her şey, siz onu korumak için özel bir önlem almadığınız takdirde çok sayıda kişinin uzun süre erişebileceği bir şekilde kalıyor"

 Kaspersky’nin "Dijital gizliliği korumak: Kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporuna göre, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 69’u web sitelerindeki veya sosyal medyadaki özel bilgilerini sildirmeye çalışırken, yüzde 44’lük bir kesim bunun nasıl yapılacağını bilmiyor.
Kaspersky'den yapılan açıklamada, Kaspersky’nin yaptığı son araştırma "Dijital gizliliği korumak: Kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporda, kullanıcıların kendi kişisel verilerinin internette nerede bulunabileceğine daha fazla dikkat ettiği belirlendi.
23 ülkede tüketiciler arasında yapılan anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, çevrim içi gizlilik konusunda bakış açıları ve insanların özel bilgilerini başkalarına kaptırmamak için aldığı önlemler incelendi.
Raporda, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 69’u, web sitelerindeki veya sosyal medyadaki özel bilgilerini sildirmeye çalıştığı kaydedilirken yüzde 44’lük bir kesim bunun nasıl yapılacağını bilmediği belirtildi. 
Rapora ilişkin şu bilgiler verildi:
 "Alınan sonuçlarda, tüketicilerin yalnızca kendi özel bilgileri değil sevdiklerinin bilgileri için de endişelendiği belirlendi. Örneğin, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 12’si ailelerine ait kişisel verilerin veya bilgilerin izinsiz bir şekilde herkese açık hale geldiğini iddia etti. Bu tür durumlar tüketicileri, kişisel verilerinin nasıl ve nerede saklandığı konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltiyor. Böylece başkalarının izinsiz bir şekilde bu verilere erişmesini engellemek istiyorlar. Türkiye’de kullanıcıların önemli bir kısmı internette dolaşırken bilgilerini yüzde 45 siber suçlulardan , ziyaret ettikleri yüzde 42 web sitelerinden ve aynı cihazı kullanan yüzde 40 diğer kişilerden gizlemek için ek önlemler alıyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar kişisel bilgilerini cihazlarında saklama konusuna da temkinli yaklaşıyor. Örneğin, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 14’ü mobil cihazlarındaki uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin durumundan endişe duyuyor."
- "Verilerinizin nerede saklanacağını kontrol edin" 
Açıklamada Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “Dijital izinizi kontrol altında tutmanın birçok yolu var. Bunlardan biri, kişisel verilerinizi kimle paylaştığınıza dikkat etmek ve bu verilerin nasıl kullanıldığını anlamak. İnternete aktarılan her şey, siz onu korumak için özel bir önlem almadığınız takdirde çok sayıda kişinin uzun süre erişebileceği bir şekilde kalıyor. Kişisel verileri internet ortamında güvenle tutmanın yollarını öğrenmek ve verilerinizin nerede saklanacağını kontrol etmek, daha olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşamanız ve kişisel itibarınızı artırarak fırsatlara açık olmanız için önemli bir adım.” ifadelerini kullandı. 
Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu Departmanı Başkanı Patrick Penninckx ise şunları kaydetti:
“Kaspersky’nin her yıl düzenlediği ‘Global Gizlilik Araştırması’, internet kullanıcılarının gizlilik ve kişisel veri koruması hakları konusunda ne kadar bilinçli olduklarını ve genel bakış açılarını anlamamız için çok yararlı sonuçlar ortaya koyuyor. 108+ Sözleşmesi, veri güvenliğinin etkilerini daha yaygın ve anlamlı şekilde değerlendirmeyi, güvenli tasarım prensiplerinin uygulanmasını ve veri güvenliği gereksinimlerinde daha proaktif bir yaklaşım sergilenmesini tavsiye ediyor."
- "Çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun"
Verilen bilgilere göre, internetteki kişisel bilgilerin korunduğundan emin olmak için Kaspersky şunları öneriyor:
 "Çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz. Sosyal medya profillerinizi daha gizli hale getirmek için gereken ayarları yapmanıza yardımcı olan “Privacy Checker” (Gizlilik Kontrolü) aracını kullanın. Böylece üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz. Uygulamaların potansiyel tehlike içeren veya şüpheli taleplerini belirlemek ve sık talep edilen izinlerle ilişkili riskleri anlamak için Kaspersky Security Cloud çözümünü kurun. Bu çözümde yer alan Do Not Track (Beni Takip Etme) özelliği, web sitelerindeki faaliyetlerinizi takip eden ve hakkınızda bilgi toplayan unsurları engelliyor. Avrupa’daki kullanıcılar internette kendi izinleri dışında yayınlanmış olabilecek kişisel bilgilerinin kontrolünü Undatify adlı aracı kullanarak kolayca ele alabilir. Kaspersky destekli bu yeni hizmet, kişisel verilerin saklanmış olabileceği kurumlarla iletişime geçerek bunu kullanıcıya iletiyor ve GDPR kapsamında verilerin silinmesini sağlayabiliyor."
 
 
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