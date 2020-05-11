Kuşların Kaf Dağı serüveni sesli kitap haline getirildi

- Ayşenur Kapusuz'un kaleme aldığı ve seslendirmesini Hatice Alime Şahintürk'ün yaptığı Feridüddin-i Attar'ın Mantıku't-Tayr eserinden uyarlanan sesli kitap, 10 bölüm halinde öğrencilerin beğenisine sunuldu



İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitim alan öğrencilere yönelik Feridüddin-i Attar'ın Mantıku't-Tayr eserinden uyarlanan Kuşların Şarkısı'nı sesli kitap haline getirdi.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, evde kalınan bu dönemde öğrencilerin daha verimli vakit geçirmelerini katkıda bulunmak amacıyla bir projeyi hayata geçirdi.

Ayşenur Kapusuz'un kaleme aldığı ve seslendirmesini Hatice Alime Şahintürk'ün yaptığı Feridüddin-i Attar'ın Mantıku't-Tayr eserinden uyarlanan sesli kitap, 10 bölüm halinde öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları kitaplarla destekleyen Kuveyt Türk tarafından yayımlanan Kuşların Şarkısı adlı çocuk kitabı, hem büyük bir mutasavvıf hem de güçlü bir edebiyatçı ve şair olan Feridüddin-i Attar'ın Mantıku't-Tayr adlı eserinden uyarlandı.

Kuveyt Türk Kültür Yayınları'ndan 2017 yılında çıkan öykü kitabı, minyatür eserlerle resmedildiğinden dolayı çocukların beğenisini topluyor.

Minyatür sanatını çocuklara sevdirmeyi de amaçlayan kitap, satırlar arasına yerleştirilen kültürel öğelerle de çocukların ufkunu genişleten bir eser olarak dikkat çekiyor.

- Hüdhüd kuşundan ibretlik hikayeler



İranlı sufi şair Feridüddin-i Attar tarafından kaleme alınan Mantıku't-Tayr (Kuşların Diliyle), tasavvuf edebiyatının başyapıt eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Mesnevi tarzında yazılan ve 4 bin 724 beyitten oluşan eserde, padişahı bulmak için çıkacakları yolculukta Süleyman Peygamber'in sırdaşı Hüdhüd kuşunu kendilerine rehber olarak seçen kuşların serüveni anlatılıyor.

Eserde Hüdhüd, kendisine tabi olan kuşları Kaf Dağı'nın arkasında yaşayan padişahları Simurg'a götürmeyi amaçlıyor ancak seyahatin zahmetli ve tehlikeli olduğunu anlayan kuşlar, farklı konularda Hüdhüd’e sorular sorarak yolculuktan vazgeçmeye çalışıyor.

Hüdhüd ise ibretlik hikayeler ve kıssalar anlatarak kuşları ikna etmeye çabalıyor.

Eserin e-kitap hali www.kuveytturk.com.tr/kuslarinsarkisi adresinden okunabiliyor veya sesli kitap olarak www.youtube.com/user/KuveytTurkBankasi adresinden dinlenebiliyor.

"Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, kültürel mirası yaşatmak ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla kaynak eserler yayınlıyor.

Kuveyt Türk, bugüne kadar; Kaybolan Çeşmeler, Kaybolan Meslekler, Evliya Çelebi Hac Yolculuğunda, Kuşların Şarkısı, Anadolu Sanayi Devrimi ve 60. Sanat Yılında Bestekar Hafız Amir Ateş eserlerini yayın hayatına kazandırdı.

