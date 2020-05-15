SAREM’İN VEFALI ELLERİ HİZMETE DEVAM EDİYOR

Eğirdir Kaymakamlığı himayesinde SAREM’in de 2 araç ve dört personelle katıldığı Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev gezmeye devam ediyor.Ülke genelinde olduğu gibi Eğirdir'de de korona virüs ile mücadele alınan tedbirler kapsamında sürüyor. Salgın nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını ise Eğirdir Kaymakamlığı Koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamayı sürdürüyor. İlçe merkezi, köy ve bağlı mahallelerine kadar çalışmalarını sürdüren vefalı eller, ilaç, alış veriş gibi hizmetlerin yanı sıra maaş ve sosyal destekleri de ulaştırarak önemli bir hizmeti yerine getiriyor.SAREM