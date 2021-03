Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı:

Eşsiz müze deneyimi yeniden fiziki ortamda

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 1 Mart itibarıyla kapılarını açtı. Ziyaretçilerine, güvenli bir ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor



İstanbul’un tarihi güzellikleriyle iç içe, Haliç kıyısında eşsiz bir manzaraya sahip olan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini 27 yıldır koruyor. 14 binin üzerinde obje ile her yaş grubuna hitap eden Rahmi M. Koç Müzesi, Covid-19 nedeniyle kapalı olduğu dönemde Google Street View ile gezildi, çevrim içi eğitim çalışmaları devam etti ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı güncel içeriklerle kültür ve sanat tutkunlarıyla etkileşimini sürdürdü. Müze, zengin koleksiyonunu sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak yeniden ziyaretçileriyle fiziki ortamda buluşturuyor.

Müze, 1898 model Malden Buharlı Otomobil’den 1963 model ilk Anadol’a; buharlı gemi makinesi modellerinden Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’na, transit teleskoptan Edison telgrafının patentlenmiş orijinal modeline kadar farklı dönemlerden farklı objelerle endüstri tarihine ayna tutuyor. Nostaljik Sokak’ta yer alan dükkanlar da ziyaretçileri 19’uncu yüzyılda gezintiye çıkartıyor.

Çevrim içi atölyeler devam ediyor

Pandemi nedeniyle geçici olarak çevrim içi düzenlenen atölyelerde de çocuklar sanat ve bilimle buluşmaya devam ediyor. Mart ayı boyunca gerçekleşecek atölyelerde 5-14 yaş grubu çocuklara tasarımdan yenilenebilir enerjiye, elektrikten iletişim aletlerine kadar farklı alanlarda eğitim veriliyor. Atölyeler öncesinde müzenin ilgili bölümleri çevrim içi gezilebiliyor, çocuklar gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak eğlencenin tadına varıyor.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyeler, her cumartesi saat 13.00’te eğitim kiti eşliğinde ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla düzenleniyor. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için müzenin Eğitim Bölümü’nü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilen atölyelere katılım 20 kişiyle sınırlı oluyor. Kayıt işlemi yaptırılıp atölye ücreti ödendikten sonra belirtilen adreslere kargo ile eğitim kiti gönderiliyor. Eğitim kitinde atölyelerin konusuna göre farklı malzemeler yer alıyor.



*Detaylı bilgiye 0212 369 66 00 133-105-120 dahili numaralar veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr’den ulaşılabilir.





Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazar ve pazartesi hariç her gün 11.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL’dir.