Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ihalesi yapılan ve önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarının başlayacağı ve üzerinin kapatılacağı Çünür Mahallesi Pazaryerinde incelemelerde bulundu. Pazaryerinin karşısında bulunan iki evin yol üzerinde kalmasından ve yıkılacak olmasından dolayı mülk sahipleriyle de görüşen Başkan Başdeğirmen, vatandaşların mağdur edilmeden, gerekli desteğin verilerek sorunun çözüleceğini belirtirken, “Evinizi yıkarız, hadi nereye gidersen git demeyiz” dedi.Isparta Belediyesi yıllardır açık bir alanda hizmet veren Çünür Pazaryerinin üstünün kapatılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Projeye göre yaklaşık 3 bin metrekarelik pazaryerinin üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılacak.Pazaryerinin üstünün çelik konstrüksiyon ile kapatılması sürecinde vatandaşların pazar alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla, çarşının karşısına yeni bir alan oluşturuluyor. Bu alan pazaryerinin tamamlanmasıyla birlikte, pazaryerinin otoparkı olarak hizmet vermeye devam edecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.Çünür Mahallesi Pazaryeri karşısında bulunan ve yol üzerinde kalan iki evin sahipleri Mehmet Akyürek ve Yaşar Yıldız’ın kızı Kadriye Şentürk ile görüşen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evlerin yıkılarak hemen yan taraflarına ev yapılması gerektiğini söylerken, belediye olarak yardımcı olacaklarını belirtti. Amaçlarının hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, yeni evlerinde oturmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizleri aç, açıkta bırakacak değiliz. Evinizi yıkarız, hadi nereye gidersen git demeyiz. Sizleri mağdur etmeden, bizlerde destek verelim, buranın sorununu çözelim” derken mülk sahiplerini belediyeye davet etti.Evlerin bulunduğu alandan yol geçtiğini, karşılıklı iyi niyetle konuyu çözüme kavuşturmak istediklerini mülk sahiplerine anlatan Başkan Başdeğirmen, evlerin bulunduğu alanın karşısındaki pazaryerinin üstünün kapatılacağını, kapalı yolların açıldığını belirtti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Pazaryerinin üstünün kapatılması işi ve mülk sahiplerinin sorunlarının giderilmesine yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Mahallemize yakışacak bir çalışma yapıyoruz. 2800 metrekarelik kapalı pazaryeri oluşturuyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerimiz bundan son derece memnun olacaklardır. Yazın ve kışın herhangi bir olumsuzluktan etkilenmeyecekler. Pazaryeri ile birlikte bu bölgedeki altyapı sorunlarını da gideriyoruz. İnşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte pazarcılarımız burada satış yapamayacaklar. Pazarcılarımızın bu sorununu çözmek için pazaryerinin karşısında belediyemize ait yerlerimiz var, yine bir vatandaşımızın arazisi var, inşaat bitinceye kadar pazarcılarımızın burada hizmet vermeleri hususunda arazi sahibimiz ile de görüştük. Orayı da pazar alanı olarak kullanacağız. Planda olan ancak açık olmayan bir yolumuz vardı, onu da açtık ve kilit parke döşemesi devam ediyor”Bunun yanında yine pazar alanı karşısında yolda kalan iki evin bulunduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Yol üzerinde kalan iki evimiz var. Bu yapıların yıkılması lazım. Mülk sahipleriyle görüştük. Onların da mutlu olacağı, herhangi bir üzüntü yaşamayacakları şekilde konuşmalarımızı yaptık. Yardımcı olacağız, mağdur etmeyeceğiz, bugüne kadar yaptığımız gibi vatandaşlarımızın gönül rızasıyla evlerini yıkacağız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm yıkımları gönül rızasıyla yaptık. Burada da aynı şekilde vatandaşlarımızın evlerini gönül rızasıyla yıkarak, mağduriyetlerini gidereceğiz, yeni yapacakları evlere de yardımcı olacağız. Daha önceden kendilerine arsaları verilmiş. Bu mahallemiz yeni kurulan bir mahallemiz. Çünür’ümüz daha güzelleşiyor, gelişiyor, modernleşiyor” görüşlerinde bulundu.Evi yolda kalan mülk sahiplerinden Mehmet Akyürek de, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri mağdur etmeyecek, bizi gönülleyecek. Bizi mağdur etmeyeceğine inanıyordum, bu gerçekleşiyor” derken, Başkan Başdeğirmen’in Çünür’ü modernleştirdiğini anlattı. Akyürek, “Pazaryerimizi yapıyor, parklarımızı güzelleştiriyor, sayılarını fazlalaştırıyor. Başkanımız istediğimizden fazla hizmetini veriyor. Başkanımızdan ve ekibinden çok memnunuz, teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de, yol üzerinde kalan iki evle ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in mülk sahiplerini ziyaret ettiğini dile getirerek, “Başkanımız mülk sahiplerine durumlarını ve neler yapabiliriz diye sordu. Ev sahiplerini mağdur etmeyeceklerinin sözünü verdi. Başkanımıza bugüne kadar mahallemize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.