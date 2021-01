Sektör Açılan firma sayısı İnşaat faaliyetleri 578 Tarımsal ürünlerin ticareti 267 Perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması 263 Restaurant, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri 247 Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar 195

Ülke Firma sayısı İran 82 Rusya Federasyonu 63 Almanya 55 Azerbaycan 22 Ukrayna 21

Ülke Firma sayısı İnşaat faaliyetleri 33 Tarımsal ürünlerin ticareti 33 Gayrimenkul faaliyetleri 33 Restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri 27 Bilişim 25

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, pandeminin gölgesinde geçen 2020 senesinin Oda çalışmaları açısından son derece yoğun geçtiğini bildirdi.Başkan Davut Çetin açıklamasında şunları kaydetti:“Pandemi süreci tüm dünya ile birlikte hem sosyal hayatımızı hem de kent ekonomisini son derece olumsuz etkiledi. Antalya’nın en köklü kurumlarından olan ATSO, yönetimiyle, meclisi, meslek komiteleri ve tüm çalışanlarıyla, kentin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere, olağan çalışma dönemlerinin de üzerinde bir performansla son derece yoğun bir çalışma temposu ile 2020 yılını kapattı.Pandemi ile mücadele sürecinde etkin rol alan Odamız, üyelerimizin sorunlarının giderilmesi, taleplerinin karşılanması, istihdamın korunması noktasında da özel sektör ile kamu arasında güçlü bir köprü oldu. Diğer taraftan Odanın rutin işleri de artarak devam etti.Pandemi sürecine rağmen girişimcilerin Antalya ekonomisine olan güvenlerinin sürdüğünün en güçlü göstergesi yeni üye kayıt sayılarımız oldu. 2020 yılında 4 bin 605 yeni şirket kaydı yaptık. Bu dönemde 1594 üyemiz de faaliyetlerine son verdi. Böylece toplam üye sayımız 49 bin 634’e ulaştı. 2020 yılında en çok inşaat faaliyetlerinde yeni üye kazandık. Bu dönemde inşaat faaliyetlerine 578 yeni firma kaydolurken bu sektörü, 267 firma ile tarımsal ürünlerin ticareti ve 263 firma ile toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması takip etti.Antalya, Türkiye’de İstanbul’dan sonra en fazla yabancı yatırımcıya sahip olan kent unvanını 2020 de de sürdürdü. Pandemi sürecinde de Antalya’ya yabancı yatırımcıların ilgisi devam etti. 2020 yılında Antalya’da 449 yeni yabancı yatırımcı faaliyete başladı ve böylece ATSO’ya kayıtlı toplam yabancı yatırımcı sayımız 4 bin 197 oldu. 2020 yılında en çok yabancı yatırımcıyı İran’dan aldık. Bu süreçte İran sermayesi ortaklı 82 firma Odamıza kayıt olurken, Rusya’dan 63, Almanya’dan 55 yeni yabancı yatırımcı Antalya’da faaliyetlerine başladı.”Yabancı yatırımcıların Antalya’da yatırım yaptığı sektörlerle ilgili de bilgi veren Davut Çetin, “Bu dönemde en çok inşaat faaliyetleri, tarımsal ürünlerin ticareti ve gayrimenkul faaliyetleri sektörlerinde yatırım yapıldı. Bu 3 sektörde de 33’er yeni firma ticaret hayatına başladı. Bu 3 sektörün dışında restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri sektöründe 27, bilişim sektörüne de 25 yeni yabancı yatırımcı şirket açılığı gerçekleştirdi.” diye konuştu.Pandemi döneminde ATSO olarak dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Çetin, “2017 yılında Türkiye’de online belge vermeye başlayan ilk Oda olmuştuk. Bu çalışmalarımız üyemizden de karşılık gördü ve 2020 yılında toplam 23 bin 536 online belge sayısına ulaştık. 4 yıl önce başlattığımız e-ATSO çalışmalarımızın meyvelerini üyemize uzaktan hizmet alma imkânı sunarak toplamaya başladık.” dedi.2020 yılında ATSO olarak sundukları birçok hizmeti de online platformlara taşıdıklarını belirten Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:ATSO olarak Türkiye’nin tüm Odalarına örnek gösteren İhracat Kümesi çalışmalarımızı dijital platformlara taşıdık. Kurduğumuz yeni işbirliği ağlarının da katkısı ile ihracatçılarımızı hedef pazarlardaki muhataplarıyla online platformlarda bir araya getirdik. Gün içerisinde 5 görüşme yapabilecek bir ihracatçımız online platformların da desteğiyle bu sayıyı ikiye katlayabildi. Üyelerimiz dış ticaret istihbarat hizmetlerimizin de desteğiyle güvenle ihracat ve ithalat yapabildiler.2020 yılında AB Bilgi Merkezimizin yaptığı 5 online etkinliğe 584 kişi katıldı. İklim değişikliği, Avrupa Kobi Haftası etkinlikleri ve AB ve Türkiye’de tarım oturumları büyük ilgi gördü. Bunun ile birlikte Avrupa İşletmeler Ağı, ATSO Dış Ticaret Kulübü gibi alanlarda 8 farklı etkinlik düzenledik. Katılan üyelerimizi Latin Amerika’dan Finlandiya’ya farklı coğrafyalardan sektör temsilcileri ile buluşturduk. Bu çalışmalarımız yeni yılda da tüm hızıyla sürecek.Eğitim ve seminer faaliyetlerimiz de online platformlarda devam etti. Sürecin de etkisi ile hijyen eğitimlerimiz önem verdiğimiz konuların başında geldi. Ancak bu dönemde sadece hijyen duyarlılığımız değil iş yapma biçimlerimiz de değişti. Pandemi sürecinde evinden çıkmayan üyelerimiz ve çalışanlarımız eğitimlerimize ve etkinliklerimize online platformlardan yoğun katılım sağladılar. 2020 yılında 60 eğitim düzenledik, bunun 24 tanesi online oldu. Eğitimlerimize toplam 2 bin 794 kişi katıldı. Ayrıca nitelikli konuşmacıların katılımları ile düzenlediğimiz seminerler yoğun ilgi gördü. Böylece toplamda 3000 düzeyinde üyemize ve çalışanına online platformlarda dokunma imkânımız oldu.Türkiye’nin ilk mesleki sertifikasyon merkezi olan ATSO MESEM’de 21 yeterlilik sınavı gerçekleştirdik. 2020 yılında 340 kişi mesleki yeterlilik düzeylerini gösteren ve uluslararası geçerliliği olan belgelerine kavuşmuş oldular.Pandeminin de etkisi ile bizi sağlıktan ekonomiye her anlamda endişelendiren, üzen, yoran zor bir yılı geride bıraktık. Şimdi umutla önümüze bakıyoruz. 2021 yılında odaklandığımız ana konu dönüşüm olacak. Bu dönüşümü Antalya’nın tüm paydaşlarıyla birlikte yönetelim istiyoruz. Pandemi süreci her alanda dijital dönüşümü hızlandırdı. Antalya’nın bu konuda Türkiye’ye örnek olacak bir başarı hikayesine imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), 2021 yılında ekonomiden ekolojiye her alanda dönüşümü yöneten, gelişen, zenginleşen bir Antalya hedefiyle çalışmaya devam edecektir”.