BAKAN SİS NEDENİYLE ISPARTA’YA İNEMEDİ.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün saat 13.00’de Isparta’ya gelerek bir dizi incelemelerde bulunacaktı. Bakan Kasapoğlu’nun programı Isparta’da yoğun sis nedeni ile iniş yapamayan uçak nedeni ile iptal oldu.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Bakanı karşılayacak heyetin içerisinde bulunan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök hazırladığı dosyaları Bakan Kasapoğlu’na vermek için bekliyordu. Bakan Kasapoğlu’nun Isparta programı iptal oldu ancak havaalanında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ve Basın ve İletişim Daire Başkanı Ali Gümüş’te bulunuyordu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Isparta Milletvekili Gökgöz ve Vali Seymenoğlu’nun yanında daire başkanlarına hazırladığı dosyayı vererek günün en kazançlı Belediye Başkanı olarak çıktı. Havaalanında Bakan Kasapoğlu ile görüşmek için çok sayıda Belediye Başkanı ve Sporcu hayal kırıklığı ile ayrıldı.Gençlik ve Spor Bakanı’na ulaştırılmak üzere Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tarafından daire başkanlarına verilen dosyada, ‘Isparta İli Eğirdir İlçemize Spor toto Teşkilat Başkanlığı kaynakları ile yarı olimpik yüzme havuzu projesi yapımına başlandı 2021 Şubat ayında işletmeye açılacaktır. Desteğiniz için şükranlarımızı arz ederiz. İlçemizde Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, Turizm Fakültesi ve Eğirdir Sağlık hizmetleri yüksek okulu olmak üzere; 4 yüksek öğretim kurumunda yaklaşık 2.000 öğrencimiz vardır. Eğitim gören yüksek öğretim öğrencilerinin konaklama ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Belediyemize ait Eğirdir Yenimahalle 44 ada, 21 parselde kayıtlı 11.931,30 metrekare arazi üzerine 600 yatak kapasiteli yurt yapılabilmesi için Gençlik Spor Bakanlığına arsa tahsisi ve teslimi yapıldı. Yatırım programına alınmasını bekliyoruz.’ denildi.Böylelikle Eğirdir’e daha önce yapılan ve bundan sonra yapılacak yatırımların Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tarafından takibi ve üstünde durması dikkatlerden kaçmadı. İlçemize bugüne kadar kazandırılan yatırımlar göz kamaştırırken, halkımız Başkan Veli Gök ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor. Bundan sonraki yatırımlarında İlçemize hayırlar getirmesini diliyoruz.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)