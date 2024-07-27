Tapu Harcı İadesi İçin Emsal Karar: Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor

Ev alım-satım işlemlerinde ödenen tapu harçlarının iadesi için yeni bir emsal karar verildi. Yükselen konut fiyatlarıyla birlikte tapu harçları da rekor seviyelere ulaştı ve birçok ev alım-satım işlemi sırasında gereksiz harç ödemeleri yapıldığı belirlendi. Şimdi, tapu harcı iadesi için başvuru süreci başladı.

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Muafiyet

Son dönemde yapılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, bu projelerden ev alanlar ve satanlar için tapu harcı muafiyeti tanınmıştı. Ancak milyonlarca kişinin bu muafiyetten haberdar olmaması nedeniyle fazla tapu harcı ödemesi yapıldığı ortaya çıktı.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 25 Temmuz 2014 ve sonrasında ev alan kişilerin tapu harcı iadesi alabileceğini duyurdu. İade hakkı, sadece kentsel dönüşüm projeleri kapsamında alınan konutlar için geçerli olup, başvuruların 5 yıl içinde yapılması gerekiyor.

Başvuru Süreci

Başvuru Noktaları: Ödemenin yapıldığı tapu dairesine gidilerek başvuru yapılabilir. İlk 30 gün içinde başvuru yapılması durumunda tapu daireleri başvuruları kabul eder.

Bu süre aşıldığında başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılmalıdır. Gerekli Belgeler: Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan konutun tapu bilgileri.

Ödemenin yapıldığı belge ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Vatandaşların Mali Yükü Hafifliyor

Bu düzenleme, gereksiz yere ödenmiş tapu harçlarının iadesini sağlayarak, vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Tapu harcı muafiyeti hakkından faydalanmak isteyenlerin, belirlenen süre ve şartlara uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren bu karar, özellikle kentsel dönüşüm projelerinden ev alan ve satan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Vatandaşların bu haklarını kullanarak gereksiz yere ödedikleri tapu harçlarını geri alabilmeleri için belirtilen başvuru adımlarını takip etmeleri gerekiyor.