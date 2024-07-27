Ev Sahiplerine Yeni Haklar: Turizm Amaçlı Kiralamada Kolaylık

Ev sahipleri için önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, evini kiralamak isteyenlere yeni haklar verildi. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemelerde yapılan değişiklikler, ev sahiplerine daha esnek ve avantajlı kiralama imkânları sunuyor.

Yeni Yönetmelik Detayları

1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, konutların kısa süreli kiralanabilmesi için izin belgesi alınması zorunluluğu getirilmişti. Bu izin, konutların tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasını kapsıyor. Yapılan son değişikliklerle birlikte, devre mülklerin kiralanmasına yönelik de yeni düzenlemeler getirildi.

Devre Mülkler İçin Yeni Düzenlemeler

Artık devre mülkler, maliklerin ortak kararıyla yönetim şirketleri tarafından kiralanabilecek. Tapuda devre mülk hakkı bulunan her bağımsız bölüm için ortak maliklerin temsilci olarak seçtiği kişiler, bu kararı noterde onaylatacak. Devre mülk sözleşmesi ve imar durum belgesi örneği de izin alınırken sunulacak. İzin belgesi, kiralamanın devredildiği yönetim şirketi adına düzenlenecek.

Ev Sahiplerinin Yeni Hakları ve Sorumlulukları

Kısa Süreli Kiralama: Konutlarını kısa süreli kiralamak isteyen ev sahipleri, izin belgesi alarak konutlarını turizm amaçlı kullanıma sunabilecekler.

Konutlarını kısa süreli kiralamak isteyen ev sahipleri, izin belgesi alarak konutlarını turizm amaçlı kullanıma sunabilecekler. Devre Mülk Kiralama: Devre mülk sahipleri, ortak karar alarak yönetim şirketleri aracılığıyla mülklerini kiralayabilecekler. Bu, ev sahiplerinin kira gelirlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Devre mülk sahipleri, ortak karar alarak yönetim şirketleri aracılığıyla mülklerini kiralayabilecekler. Bu, ev sahiplerinin kira gelirlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak. Noter Onayı: Devre mülk sahipleri, temsilci olarak seçtikleri kişilerle birlikte kararlarını noterde onaylatacak ve bu karar doğrultusunda hareket edecekler.

Devre mülk sahipleri, temsilci olarak seçtikleri kişilerle birlikte kararlarını noterde onaylatacak ve bu karar doğrultusunda hareket edecekler. İmar Durum Belgesi: Kiralama işlemlerinde, devre mülk sözleşmesi ve imar durum belgesi örneği de sunulacak. Bu belgeler, izin alınması sürecinde önemli rol oynayacak.

Yürürlüğe Giren Yönetmelik

Yapılan bu değişiklikler, ev sahiplerinin ve devre mülk maliklerinin haklarını korurken, turizm amaçlı kiralama süreçlerini daha düzenli ve şeffaf hale getiriyor. Ev sahipleri, yeni düzenlemeler sayesinde mülklerini daha kolay ve güvenli bir şekilde kiralayabilecekler.

Bu düzenlemelerle birlikte ev sahipleri, kiralama süreçlerini daha iyi yöneterek, mülklerinden elde ettikleri gelirleri artırabilir ve mülklerinin turizm amaçlı kullanımını daha verimli bir şekilde sağlayabilirler.