Çamaşır makinesinden televizyona, fırınlardan ütüye hemen her türlü elektrikli cihaz, neredeyse tüm gün aynı anda faaliyette! Bu süreç, bireysel tüketiciler kadar gelirinde düşüş yaşayan işletmeler düşünüldüğünde de elektrik tasarrufunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, evlere kapanan bireysel tüketiciler ile geliri azalan işletmeler için elektrik tasarrufunda bulunmanın yöntemleri neler?



Bu durum, işletmeler açısından ihmal edilen bakım ve onarım faaliyetleri açısından bir fırsat mı? Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, bireysel tüketiciler ve işletmeler için yaşanılan süreçte elektrik tasarrufuna ilişkin yol haritası sundu.

Covid-19 Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve tüm dünyada milyonlarca insan evlerine kapandı. İş ve sosyal yaşamın evlerden sürdürülmesi, teknolojik cihazların kullanımını da artırdı. Evde geçirilen süredeki artışla birlikte, temel ihtiyaçların yanı sıra iş ve eğlence için de daha çok enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, evde elektrik kullanımında kayda değer bir artışa neden oldu.Öte yandan ağırlıklı olarak faaliyetlerini yavaşlatan şirketler açısından da tasarruf önemli bir hal aldı. Yine bakım onarımlarla yüksek tüketimin önüne geçebilecek işletmeler açısından bir nevi fırsata çevrilebilir mi? Bu dönemi; iş yerlerine gelme, iş yerinde bulunma durumu olan işletmeler, belki de iş temposundan ihmal ettikleri bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirme dönemi olarak kullanabilirler mi? Bu nahoş dönem elbet geçecek. Böylece bakım ve onarım yapılamadığı için yaşanan zaman ve maliyet kayıplarının bu bakım, onarım ve yenilenmelerle önüne geçilebilecek, dönem sonrasında yüksek verimlilikle yaşanan kayıplar daha hızlı karşılanabilecek.



Abonelerine elektrik tedarik etmenin yanı sıra onların aynı zamanda çözüm ortağı da olan Kolen Elektrik’in Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, bu zorlu dönem ile ilgili “Yöneticiler olarak, elbette önce moral ve motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Tutuyoruz ki bu tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet etsin. Sonra hemen her gün yetkili makamlarca açıklanan önlemleri alıyoruz. Tüm sorumlu davranan şirket yönetimleri bunları yapıyor. Ek olarak bu dönemi en iyi şekilde nasıl geçeriz derken yavaşlayan iş tempomuz ve düşen gelirimiz karşısında tüketimlerimize dikkat ediyoruz. Nihayetinde elektrik tasarruf ve verimliliğimizde çok büyük etkisi olan bakım ve onarım gibi operasyonlar için en iyi zaman olabilir. Normal iş seyrinde tempoyu düşürmemek için belki ağırdan aldığımız bu tür gereksinimleri aradan çıkarmak çok yerinde olabilir.” Bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten işletmelerin bu dönemde hem zaman hem de maliyet tasarrufu açısından önemli bir kazanım elde edebileceğini vurgulayan Karayurt, yoğun iş temposunda enerji verimliliği konusu ajandamıza pek girmemişse tam zamanı olduğunun altını çiziyor.



İŞLETMELERDE ELEKTRİK FATURASINDA TASARRUF İÇİN EN TEMEL 7 ADIM

· İşletme içerisinde elektrik tüketim noktalarını belirleyip, takibe alın. Bu noktaların takibe alındığının bilinmesi bile farkındalık oluşturacak, daha dikkatli tüketilecektir.

· Abone grubu, tarife sınıfı ve tarife seçiminizi gözden geçirin.

· Aktif, reaktif dengesi ve kompanzasyon sisteminin herhangi bir reaktif bedeli yansımasına engel olduğundan emin olun.

· Ulusal tarifeden enerji alıyorsanız, mutlaka “Serbest Tüketici” sözleşmesi yaparak, enerjinizi daha uygun fiyatla alın.

· Elbette elektrik tedarik şirketinizi seçerken dikkatli olun, sunulan koşullara dikkat edin.

· Periyodik bakımlarınızı yaptırın.

· Değiştirilmesi gereken ekipman, filtre, parça vb. değiştirin.



1 MİLYON ABONE HALA KENDİLERİNE SUNULAN AVANTAJI KULLANMIYOR!

Elektrik tüketiminde kendine sunulan avantajı kullanmamış 1 milyon civarında abone olduğunu altını çizen Karayurt, “Çok pahalıya elektrik alıyorlar. Büyük çoğunluğu ticarethane abone grubundan. Elbette tarımsal sulama ve sanayi aboneleri de var. Böyle sıkıntılı bir süreçte pahalıya elektrik kullanma lüksü pek ypk açıkçası. Takdir ve karar tabi ki abonelere ait.” dedi. Karayurt, “Mesken, ticarethane, sanayi, şehit yakını muharip malul gaziler, aydınlatma gibi abone gruplarının tarife birim fiyatları birbirinden farklı. Özellikle ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abone grupları dikkat etmeli.

2 milyon TL tasarruf!

Üretimde yoğun elektrik kullanan bir sanayi kuruluşundan örnek veren Karayurt, şunları söyledi: “1 milyon kilovatsaat elektrik kullanan bir sanayi kuruluşu ticarethane tarifesinde ise yılda 1.8 milyon TL fazla fatura ödüyor. Sanayi tarifesine geçerse KDV dâhil ayda 150 TL daha az fatura ödeyecektir. Bu şekilde 1.8 milyon TL cebinde kalır. Yine 1-1.5 milyon ticarethane ve sanayi abonesi var. Serbest tüketici olmadıkları için yüksek fatura ödüyorlar. Hepsini toplarsanız milyarlarca TL eder. İşletmeler elektriğin pahalı olduğundan, zamlardan şikâyet ediyorlar, daha az fatura ödemek için bu haklarını mutlaka kullanmalılar.”



4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AYLIK FATURASI, EN AZ 140 TL

Çok yüksek tüketimli işletmelerde olduğu gibi evlerimizde de ciddi miktarda elektrik tüketen cihazların bulunduğuna dikkat çeken Karayurt, “4 kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kilovatsaat arasındadır. Bu, bugünün tarifesiyle 140 TL ile 180 TL arasında bir elektrik faturası demektir. Alınacak tedbirlerle bu rakamları düşürmek mümkün” dedi.



DİKKAT! BİR TARAFTAN VİRÜSLE MÜCADELE EDERKEN DİĞER TARAFTAN GİDERLERİMİZ ARTMASIN!

“Covid-19 ile verilen mücadelede bireysel anlamda üzerimize düşeni azami şekilde yapacağız, önlemleri alacağız ancak diğer taraftan kesinlikle bir moral bozukluğu içine girmeyip, evde zamanımızı sıkılmadan geçirebileceğimiz ortamı da kuracağız. Mesela elektrikte suda, gazda daha nasıl tasarruf edeceğimize kafa yoracağız. Şöyle madde madde tekrar bir gözden geçirip, bu dönemde, evde yapabileceklerimiz varsa yapacağız. Mesela tasarruflu ampullerle değiştirmediğiniz ampuller var ise hemen verin siparişini ve değiştirin. Klimanın filtresini yıkayın mesela. Evde işlerden kalan zamanlarda can sıkıntısı yaşamaktansa bunları tamamlayın. Emin olun bu sıkıntılı dönem bittiğinde bu yaptıklarınız çok hoşunuza gidecek. Ne iyi yaptım diyeceksiniz.”

Evlerde yapılabilecek elektrik tasarrufunun; “Elektrikli ev eşyalarını satın alırken dikkat edilmesi gerekenler”, “Kullanırken dikkat edilmesi gerekenler”, “Kullanım anı ya da sonrasındaki bakım, onarım gibi konularda dikkat edilmesi gerekenler” olarak 3 ana başlığa ayıran Karayurt, bu mücadele sürecinde evlerde hızlı bir şekilde elektrik tasarrufunda bulunmanın yöntemlerini de şöyle özetledi:



12 ADIMDA EVDE ELEKTRİK TASARRUFU

· Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.

· Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları kesinlikle açık renkler ile boyayın.

· Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.

· Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.

· Tam da bu dönemde artık TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı bir alışkanlık haline getirin.

· Yine kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme artık bir refleks haline gelsin.

· Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere sensörlü ışık yaptırın.

· Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.

· Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerekirse düşük performansta çalıştırın.

· Saç kurutma makinesini saçımızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.

· Çamaşır kurutma makinesini gerekmedikçe çalıştırmayın.

· Elektrikli ev eşyalarının ömürleri 10 yıldır. Sorunu olmasa dahi 10 yıl öncesinin teknolojisidir. Elektrik sarfiyatı muhtemelen yeni bir makineye göre yüksek olur. Ya değiştirin ya da performansını kontrol ettirin. Astarı yüzünden pahalıya gelmesin. Evde yeni ev eşyası araştırmanın tam sırası olabilir!