ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR? ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

ZERDEÇALIN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal Asya ülkelerinin mutfaklarının vazgeçilmesi bir baharattır. Acımsı bir tadı olan zerdeçalın insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir? Zerdeçal nasıl kullanılır? Yapılan araştırmalarda üst solunum yolları rahatsızlıklarını kısa sürede gidererek virüslerin etkisini azalttığı tespit edilmiştir.Yüzyıllardır uzak doğu mutfağında ve bitkisel tedavisinde sıklıkla kullanılan zerdeçalın birçok faydası olduğu biliniyor. Kanserden diyabete kadar birçok hastalıkta etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Ülkemizde ise henüz yeni yeni popüler olmaya başlayan zerdeçal aynı zamanda doğal yolla hazırlanan kürlerin vazgeçilmez malzemesi oldu. İçerdiğisayesinde araştırılan ve sindirim problemlerine iyi geldiği tespit edilen zerdeçalın sarımsak, zencefil ve tarçın gibi bitkilerden daha yaralı olduğu söyleniyor. Uzmanlar özellikle bu bitkinin taze halinin tüketilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun nedeni ise taze haldeki zerdeçalda bulunan kurkumin ve uçucu yağların daha etkili olduğunu belirtiyor.Her gün 150 mili gram zerdeçal tüketilmesi kalp faaliyetlerini artırır.İçerdiği kurkumin maddesi yüksek derecede antioksidan içerdiği düşünüldüğünden kanser tedavisinde etkili olduğu söylenir. Özellikle uzmanlar meme, deri ve kalın bağırsak kanserlerinin tedavi sürecindeki olumsuz komplikasyonları önler.Günümüzde sağlıksız beslenme ve kötü yaşam alışkanlıklarından dolayı unutkanlık hastalığına yakalanma oranı arttı. Bu hafıza sorunu özellikle beyindeki damarların ve sinirlerin zayıflamasından kaynaklandığı biliniyor. Beyinde oluşan amiloid plakları azaltmada en etkili besinin ise zerdeçal olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konuldu. İçerdiği iltihap önleyici maddeler sayesinde beynin daha sağlıklı çalışmasını destekler.Şeker hastalığı da modern çağda artan hastalıklardan biridir. Kandaki şeker oranının düşmesi ya da çıkması ile ortaya çıkan bu hastalığı önlemek için karabiber ve zerdeçal tüketilebilir. Kandaki şeker ve hücreleri dengeleyerek iyileşmeye destek olur.Yağlı ve karbonhidratlı besinler sonucu ortaya çıkan hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önlemek için zerdeçal bitkisi birebirdir. İyileştirici etkisi olan zerdeçal ayrıca ülser ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının da tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılabilir.İltihap önleyici olan zerdeçal özellikle eklem ve kas ağrılarında etkilidir. Hareketsizliğe neden olan romatizma ve kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde doğal kür olarak kullanılan zerdeçal içerdiği çözücü maddeler bu hastalıklara neden olan kötü hücreleri kısa sürede yok ederek sağlıklı hücre sayısını artırır.Kötü kolesterolü de düşürmede etkili olan zerdeçal, damar duvarının sertleşmesini de önleyerek kalp sağlığını korur. Özellikle inmeye ya da kalp çarpıntısına neden olan damar tıkanıklığını engelleyerek sendromsuz bir kalp sağlığını destekler.Her besinde olduğu gibi zerdeçalında yan etkisi vardır. Ancak yan etkisi olması için aşırı tüketilmesi gerekir. Miktarında tüketildiğinde faydaları yukarıdakilerdir. Uzmanlar hamile ve ameliyat öncesi sonrası dönemlerde tüketilmesini tavsiye etmiyor. Bunun yanı sıra bazı kişilerde baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabilir. Demir ilacı kullanan kişilerin mutlaka uzmanlarına danışmasında fayda var.