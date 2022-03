Başkan Başdeğirmen Üniversiteli AK Gençlik ile bir araya geldiBelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Kayak Merkezinde Isparta’da üniversiteli AK Gençlik ve Üniversiteli Aktif Gençlik guruplarını temsil eden ÜNİAK öğrenci topluluğu ile bir araya geldi. ÜNİAK Davraz Fest etkinliğine katılan Başkan Başdeğirmen, ülkenin geleceğine ışık tutan gençlerin fikirlerini önemsediğini ve her türlü projelerini desteklediklerini söylerken, gençlerin eğitimlerini en iyi ortamlarda gerçekleştirebilmeleri, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerekli ortamları hazırlamak için belediye olarak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.Isparta’da üniversiteli AK Gençlik ve Üniversiteli Aktif Gençlik guruplarını temsil eden ÜNİAK öğrenci topluluğu tarafından, ÜNİAK Davraz Fest etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler, merkez ve ilçelerden gençler katıldı. Program alanına gelişinde gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlere seslendi.Gençlerle bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlerin güzel bir eğitim alabilmeniz için altyapıyı hazırlamakta hiçbir zaman tereddüt etmeden her türlü fedakarlığı yapabilen bir liderimiz. Yine burada çok sayıda başörtülü arkadaşımız var, başı örtülü olmayan arkadaşlarımız var, hepsi aynı ortamda bulunabiliyoruz demek ki. Başı örtülüyken okula giremeyen öğrenci arkadaşlarımızın en büyük sorunlarından birisini kaldıran bir liderimiz var. Bunun dışında burslarla alakalı, okullarımızın modernleşmesi, yurtlarımızın yapılması önemli. Isparta’mız yurt anlamında önemli illerden bir tanesi. Eğitim alırken sizlere her türlü imkanın sağlanabilmesi açısından Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi her türlü kolaylığı sağlıyor” dedi.Isparta Belediyesi, yerel yönetimler olarak kendilerine de önemli görevler düştüğünü dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, gençlerin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerekli ortamları hazırlamak için çalıştıklarını anlattı. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’daki yaşantınızı güzelleştirebilecek, kolaylaştırabilecek çalışmalar yapıyoruz. Yine bu gibi etkinliklerde sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu ediyor” görüşlerinde bulundu.Göreve gelir gelmez gençlerin spor yapabilmeleri amacıyla güzel çalışmalar yaptıklarını 20 adet semt spor sahası, spor kampusları kurduklarını belirten Başdeğirmen, gençlik merkezleri oluşturduklarını kaydederek “Ders çalışabileceğiniz alanları oluşturuyoruz. Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde kütüphane yaptık. Mevcut otogarımızı taşıdıktan sonra alana 24 saat faydalanabileceğiniz bir kütüphane yapacağız. Sizlerin ilimizde hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Başarı ile okullarınızı tamamladıktan sonra ülkemize ve şehrimize yapacağınız güzel işlerden dolayı şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler, etkinliğe yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını belirterek, “Bu buluşmamızda bizlere büyük destek sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan Şükrü Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu etkinlikleri daha da arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2023’e AK Gençlik olarak emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerinde bulundu.ÜNİAK Davraz Fest etkinliğine katılan gençler ise gün boyu Davraz Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi.