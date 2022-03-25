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İTALYA'NIN EN FAZLA İZLENEN TV PROGRAMI EĞİRDİR ÇEKİMLERİ YAYINLANDI

İTALYA'NIN EN FAZLA İZLENEN TV PROGRAMI EĞİRDİR ÇEKİMLERİ YAYINLANDI
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
İTALYA'NIN EN FAZLA İZLENEN TV PROGRAMI 
EĞİRDİR ÇEKİMLERİ YAYINLANDI.
İtalya'nın SKY Kanalında yayınlanan, uluslararası prodüktörlüğünü Belçikalı Eccholine firmasının; Türkiye Yapımcılığını Cansın Sağesen'in üstlendiği ülkenin en fazla izlenen TV programlarından Pechino Express'in 2. Bölüm'ü 17 Mart'ta yayınlandı. İkinci bölümün büyük kısmının çekimleri ise Ekim ayında Eğirdir'de yapıldı.
Eğirdir'e ulaşan yarışmacılar önce bisikletleriyle İlçemizde hizmet veren bir Soğuk Hava ve Paketleme Tesisine ulaştılar ve elma hasatına katıldılar daha sonra bu elmaları sunucu Costantino della Gherardesca’ya teslim edip Eğirdir'in misafirperver ailelerinin evlerine konuk oldular. Ertesi sabah Eğirdir Gölü'nde kerevit avlamayı öğrenen yarışmacılar Eğirdir'e veda etmeden önce Ispartalı bozlak ustası Ertuğrul Akyüz'den dinledikleri Neşet Ertaş'ın Dene dene benleri isimli türküsünün sözlerini Eğirdirlilerin yardımıyla anlamlandırdılar.
Programda 10 ünlü çift, ülkemize gelerek iki hafta boyunca pek çok şehri ve önemli turizm merkezlerini ziyaret ediyor konuksever ailelerin ve yerel halkın yardımıyla kendilerine verilen görevleri üstleniyorlar. 16 yıllık bir format olan bu yapımda, katılımcılar gezdikleri ülkedeki rota esnasında, bazı oyunlar ve yarışmalara katılıyorlar ve böylece izleyicinin dikkat ve ilgisinin sürekliliği artıyor. Bu program İTALYA’nın en fazla izlenen seyahat ve gezi programıdır. 
Juventus ve Napoli futbol kulüplerinin efsane ismi Ciro Ferrara’nın da oğluyla birlikte yarıştığı program açılışını Türkiye’de yaptıktan sonra Özbekistan ve Ürdün’ün ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde final yapacak.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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