EĞİRDİR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM

Eğirdir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısı ilk birleşimi ile yine bu ayda hızlı başladı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün başkanlığında toplanan meclisin önemli misafirleri vardı.Eğirdir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısında misafir edilen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürü R. Serkan KARACAN ile İnşaat Yüksek Mühendisi M. Selim TÜZÜN tarafından meclis üyeleri ve belediye personeline kentsel dönüşüm ile ilgili sunum yapıldı.Yapılan sunumda; 1. Derece Deprem Kuşağında bulunan İlçemizde muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve böylece içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılması ve bunların yerine can ve mal güvenliğini temin edecek sağlıklı ve güvenli yapıların yapılmasının önemine değinildi.Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Riskli Yapı ve Riskli Alan olarak yapılabileceği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince belirtildi.Riskli Yapı tespiti için yapı maliklerinden birinin Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara başvurabileceği, riskli alan için ise 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen bilgi ve belgelerin Belediye veya TOKİ tarafından tamamlanması sonucu hazırlanan riskli alan dosyasının, Bakanlığın uygun değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılabileceği belirtildi.Riskli Yapıların yıkılması sonucu hak sahiplerine Isparta İli için aylık 810,00 TL olmak üzere 18 ay boyunca kira yardımı veya riskli yapının yerine yapılacak yeni yapılar için bağımsız bölüm başına 200.000,00 TL olmak üzere 1.000.000,00 TL ye kadar Bakanlıkça faiz desteği verilmektedir. Söz konusu faiz desteği bugünkü banka faiz oranlarına göre bir bağımsız bölüm için 50.000,00 TL. yi bulmaktadır. Ayrıca yapısını yıkmayıp güçlendirmek isteyenlere 80.000,00 TL ye kadar kredi desteği de sunulmaktadır. Riskli Alan Uygulamalarında 18 aylık kira yardımı 48 aya kadar çıkabilmektedir.Ayrıca Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; noter harçları, tapu ve kadastro harçları, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, kullandırılacak kredilerden dolayı banka ve sigorta muameleleri vergisi ve kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler ile riskli olarak tespit edilen yapı ile bu yapının yerine yapılacak yeni yapıya ilişkin olarak belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücretten muaftır.Yapılan sunum sonrası Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Başkan Veli GÖK, en kısa tarihte halkın da katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılmasını isteyerek müjdeli haberi verdi. Başkan GÖK yaptığı açıklamada; ‘Arsa sıkıntısı olan Eğirdir için kentsel dönüşüm çok önemli. Planlı ve sağlıklı yapılaşma için kentsel dönüşüm şart. Bu konuda gerekli teknik çalışmalara başlayacağız.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)