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Isparta'da etkinliklere zeybek oynayarak başladılar
Isparta'da etkinliklere zeybek oynayarak başladılar
TÜRKİYE
Tarih:
02.06.2021 22:23
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Hayat boyu öğrenme haftası kapsamında etkinliklerine Göl manzarası karşısında gül toplayarak ve zeybek oynayarak başladılar... işte o kareler...
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