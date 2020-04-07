Baharın müjdecisi olan çağla, kayısı ve bademin olgunlaşmamış halidir. Mart-Nisan ayarında hasat edilen meyve, yalnızca 20 gün kadar satışı olmaktadır. Yılın yanızca 20 günü tüketilebilen çağla, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifa kaynağıdır. İşte çağlanın iyi geldiği hastalıklar...



Çağla, baharın habercisi, kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan mayhoş bir tada sahip meyvedir. Yılın yalnızca 20 günü olan meyve, bu kısa süre içinde insan sağlığına birçok fayda sağlaması için yeterlidir. Çağla, kayısının ham hali olarak kabul edilmektedir. Çağlanın ana vatanı İran ve Afganistan iken ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetişen çağla, kilo kilo alınan bir değil de daha çok tadımlık ve ilaç niyetine alınan küçük miktarlarda satın alınmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelmekle birlikte içerdiği yüksek besin değerleri sayesinde birçok sağlık problemine şifa olmaktadır.



ÇAĞLANIN FAYDALARI

Badem ağacının meyvesi olan ve bahar aylarında hasat edilen çağla, yılın yalnızca 20 günü erişilebilmektedir. Ancak bu kısa sürede dahi birçok faydasından istifade edilebilmektedir. Bu kısa sürede insan sağlığına olan faydaları şöyledir:

- Kötü kolesterolü düşürür.

- C vitamini zenginidir. Bundan dolayı da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Güçlü bir antioksidan olduğundan vücudu toksinlerden arındırır ve hastalıklara olan direncini arttırır.

- Kanser hücreleriyle savaşarak kanserin vücuda yayılmasını engeller.

- Çok düşük kaloriye sahip olduğu için diyet yapanların ara öğünlerinde tüketilmesi tavsiye edilir. Hem doyurucu he sağlıklı olduğundan vücudun ihtiyacı olan besin değerlerinin bir kısmını karşılamaya yardımcı olur.

- Yüksek potasyum içerir. Bundan dolayı da kramp ve inme gibi hastalıkların riskini azaltır.

- Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak sindirim problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

- Vücutta oluşabilecek iltihapların önüne geçer.

- Bol miktarda sıvıya sahip olduğu için vücudun ihtiyaç duyduğu suyun bir kısmını karşılar.

- Zengin bir lif kaynağıdır.

- Safra kesesinde taş oluşumunu önlemektedir.



ÇAĞLANIN KULLANIM ALANLARI

Kısa bir süre satışı olan çağla, sadece meyve olarak tüketilmemektedir. Salata olarak da tüketilmektedir. Raflarda yalnızca 20 gün kalan çağlanın turşusunu dahi yapanlar bulunmaktadır.



ÇAĞLANIN BESİN DEĞERLERİ

Karbonhidrat (g) 10.56

Protein (g) 10.5

Yağ (g) 24.71

Lif (g) 5.58

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 0.5

Potasyum (mg) 356.5

