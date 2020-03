BAKAN DÖNMEZ'DEN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ AÇIKLAMASI!



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek" dedi.



Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak amacıyla her alanda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.



Bu süreçte, enerji alanında birçok tedbir aldıklarını, almaya da devam ettiklerini belirten Bakan Dönmez, bu kapsamda hafta başından itibaren elektrik ve doğal gaz sektörüyle, bugün de madencilik sektörü, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileriyle video konferanslar gerçekleştirdiklerini anımsattı.



'ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK'



"Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek" diyen Bakan Dönmez, bunu sağlamak amacıyla bu hafta başında önce elektrik sektörünün temsilcileriyle çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti.





'KESİNTİSİZ ENERJİ HİZMETİNE VURGU YAPTIK'



Bakan Dönmez, "Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda devletimizin vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yaptığı 'Evde Kal' çağrısının anlam kazanması için kesintisiz enerji hizmetinin önemine vurgu yaptık. Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve arıza tespit- tamir süreçlerinin aksamadan devam etmesi için alınan önlemleri bir kez daha ele aldık" ifadelerini kullandı.



'İŞÇİLERİMİZİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Elektrik sektörü temsilcileriyle yaptıkları toplantının akabinde, ısınma ve beslenme açısından büyük önem taşıyan doğal gaz arzı için de sektör temsilcileriyle gelinen son durumu değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:



"Doğal gazda da kesintisiz arz için önceden attığımız adımlarımızı bir kez daha gözden geçirdik. Potansiyel arızaların kısa sürede ortadan kaldırılması ve sektör çalışanlarının güvenliği için Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması konusunda kararlılığımızı hem elektrik hem de doğal gaz sektörümüzle paylaştık.



Herkes bilsin ki vatandaşlarımızın ve sektör çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizler için her zaman ilk sırada olmaya devam edecek. Enerjinin her alanında olduğu gibi madencilikte de çalışan sağlığı ve güvenliği adına bilimsel öneriler doğrultusunda attığımız adımları işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte ele almak için bir araya geldik.



Madencilerimizin salgından etkilenmemeleri ve sağlıklarını korumaları adına aldığımız tedbirlerimize taviz vermeden devam ediyoruz. Görüşmemizde madencilerimizin taleplerini ele aldık ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunduk. Sorunların çözümü konusunda işçi, işveren ve sendikalarla birlikte hareket ediyoruz. İşçimizin haklarını her şart ve koşulda korumaya devam edeceğiz."



Bakan Dönmez ayrıca, tüm sektörlerde önceliklerinin istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzı olduğunu, bu kapsamda teknik, teknolojik, yasal ve bilimsel tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.