HALKIN SAĞLIĞI İÇİN PAZARDA SEÇ – AL DEVRİ BİTTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bir süre önce pazarlarda seç-al dönemi sona ermişti. Bu kapsamda Eğirdir Belediyesi Zabıta ekiplerimiz ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bugün Perşembe pazarında denetimlerde bulundular. Ekipler esnaf ve vatandaşlara sizlerin sağlığı için çıplak ellerle meyve ve sebzelerin seçerek alınmaması kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulundular.Eğirdir Belediyesi