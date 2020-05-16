Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yumurta pişirirken yangına neden olan kişi gözaltına alındı.Taşkesiği Mahallesi Sazlıçeşme mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, yangının başladığı yerde ateş yakılarak teneke kutuda yumurta pişirildiği ve çevrede gıda maddeleri bulunduğu tespit edildi.Ateşi yaktığı belirlenen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen A.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.