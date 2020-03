81 ile yeni talimat: Tek kullanımlık olacak!

Ticaret Bakanlığı’nın, 81 ile talimat göndererek meyve-sebze ve ekmeğin poşette satılmasını zorunlu kılmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, fabrikadaki yemeklerin tek kullanımlıklarla sunulması gerektiğini duyurdu.



Koronavirüs salgını,hijyenik özelliğiyle öne çıkan tek kullanımlık plastik ürünlere ilgiyi arttırdı.

Artık hiç kimse bir diğer kişinin kullandığı bardak, kaşık, çatal veya tabağı kullanmak istemiyor. Hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleri nedeniyle fastfood, cafe, çay bahçesi ve pikniklerde tercih edilen tek kullanımlık plastik ürünler; virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla artık hastane, ev, fabrika ve karantina bölgelerinde de tüketiliyor.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta, meyve-sebze ve ekmeğin poşette satılmasını zorunlu hale getiren uygulamayı hayata geçirmişti.

Salgınla mücadele kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek, iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin kılavuz yayınlandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde alınacak önlemlere dair yayımlanan kılavuzda; ‘İş yerlerindeki yemekhane ve dinlenme alanlarında kullanılan kaşık, çatal, bıçak ve bardak gibi malzemeler Tek Kullanımlık olacak şekilde sunulmalı” ifadelerine yer verildi. Fabrika, dinlenme alanları ve toplu yemek yenen yerlerde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasını öngören düzenlemeyle ilgili değerlendirme yapan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketicilerin sağlığını korumaya dönük tedbirler alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na teşekkür etti.



FABRİKALAR TEK KULLANIMLIĞA GEÇTİ

Ev içinde bile artık tek kullanımlık plastik ürünlerin tercih edildiğini belirten Eroğlu, toplu yemeklerin verildiği birçok fabrikada salgını önlemek için tek kullanımlık kaplara geçildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Virüs salgınını önlemek için bazı fabrikalar yemekhanelerinde tek kullanımlık kaplara kendi kararlarıyla geçiş yapmıştı ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın yayınladığı kılavuzla birlikte işin ciddiyeti anlaşıldı. Eskiden fabrikalarda porselen tabak veya metal tabldot kaplar kullanılırken, koronavirüs ile birlikte toplu yemek tüketiminde tek kullanımlık plastik kaplara geçildi.”

Yoğun talebin, market raflarında ve perakendede ara ara plastik tek kullanımlık ürünlerin tükenmesine yol açtığını belirten Eroğlu, “Virüs endişesiyle artan talep, bazı marketlerde stokları eritti ancak boşalan raflar hızla dolduruluyor. Türkiye ,Avrupa’da İtalya’dan sonraki en büyük plastik tek kullanımlık ambalaj üreticisi. Bu anlamda tedarik zincirinde sorun yaşanmasını ön görmüyoruz. Üreticilerimizle koordinasyon halindeyiz. Market raflarının boş kalmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Firmalarımızın, hammadde başta olmak üzere üretim için ihtiyaç duyduğu tüm girdilerde sıkıntı yaşanmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Türkiye, ihracatta Çin ve İtalya’dan sonra 3. Büyük oyuncu konumunda. Plastik tek kullanımlık ürün üreten fabrikalar tam kapasite çalışıyor ve hem yurtiçi hem yurtdışı talebe cevap veriyor.İsrail yüzde 25’lik pay ile Türkiye’nin en çok tek kullanımlık ihracat yaptığı ülke olurken bu ülkeyi Fransa, İngiltere ve ABD takip ediyor. Türkiye 2019 yılında 2 milyar 105 milyon liralık tek kullanımlık plastik ürün üretti. Sözkonusu üretimin yaklaşık yarısı ihracat yarısı ise iç piyasaya sunuldu”dedi.



HASTANEDEN EVLERE HER YERDE TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

KOVİD-19 salgınının, tek kullanımlık plastik ambalajların hijyen açısından ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlattığına vurgu yapan Eroğlu, “Ameliyathanedeki medikal ürünlerin yanı sıra doktorların giydiği kıyafet ve koruyucu önlüklere kadar ürünlerin tamamı polipropilen hammaddesinden yapılan nonwoven kumaştan üretiliyor. Doktorların taktıkları gözlükler, yüzü hastalığın bulaşmasından koruyan siperlikler, eldivenler, maskeler ve tulumların tamamı tek kullanımlık plastik ürünler... Ayrıca hastalığın tespitinde kullanılan test kitleri, numune alma çubukları da plastikten imal ediliyor. Test tüpleri, şırıngalar, ilaç kapları ve hatta solunum cihazları da yine plastikten üretiliyor. Salgın hastalığın yayılmasını önleyen gıdaların başkalarının ellerinden veya nefeslerinden bulaşacak virüslere karşı korunması da plastik ambalajlar sayesinde gerçekleşiyor. Diğer tarafta gizli kahramanlar; plastik tek kullanımlık çatal, bıçak, bardak, tabaklar ise hastanelerde, karantina bölgelerinde, huzurevlerinde, fabrikalarda toplu yemek tüketilen her yerde, hatta evlerde bile hastalığın bir kişiden diğerine geçmesini engelliyor” açıklamasında bulundu.



SALGINI ÖNLEYECEK POŞETLER ÜCRETSİZ VERİLMELİ

Virüs salgını endişesiyle hiç kimsenin, bir diğerinin kullandığı kaşığı, bardağı kullanmak istemediğini ve bu nedenle tek kullanımlık plastik ürünlere talebin arttığını dile getiren Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Öte yandan plastik poşet kullanımı da arttı. Gıdalara virüsün bulaşma riskini azaltmak ve hijyeni sağlamak için marketlerde; sebze-meyve ile ekmek için paketleme zorunluluğu getirildi. PAGEV olarak, salgının hüküm sürdüğü şu günlergeride kalana kadar ücretsiz poşet uygulamasına dönülmesi gerektiğini ve bunun hijyen açısından en doğru karar olacağını savunuyoruz. Defalarca kullanılan file ve bez torbalar, virüsü marketten eve evden markete taşıyabiliyor. Bu anlamda tek kullanımlık plastik poşetler salgının artmasını engelleyebilir. İçişleri Bakanlı yayınladığı genelge ile saat 24’ten sonra restoranların müşteri almayacağını sadece paket servisle yemek gönderebileceğini duyurmuştu. Evlere gıdayı güvenli şekilde ulaştırmak da yine plastik ambalajlarla mümkün olabiliyor.”



PAZAR VE MARKETTE SEBZE-MEYVE AMBALAJA GİRDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarlarda ambalajsız ürünlerin seçilmesinin yasak olduğunu açıklamasının ardından pazarlarda seç-al döneminin bittiğini hatırlatan Eroğlu,‘Bakan Pekcan, 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı. Alınan tedbirler çerçevesinde pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak. Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda poşet içinde satışa sunulacak” görüşünü savundu.



TEK KULLANIMLIKLAR EL DEĞMEDEN ÜRETİLİYOR

Tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesinin sebebiyle ilgili konuşan Eroğlu; “Tam otomatik makinalarda, el değmeden üretilen ve paketlenen ürünler, hijyenik olma özelliğine sahip. Virüs salgınının yaşandığı şu günlerde tek kullanımlık plastikler, ilk kez kullanılıyor olması ve daha önce başkası tarafından dokunulmamış olması özellikleriyle hijyenik olma niteliği taşıyor.Ayrıca bu ürünlerin, kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor olması başkasının, birdaha bu ürünü kullanmayacağını garanti altına alıyor. Dolayısıyla salgın hastalık endişesi yaşanan şu günlerde bu özellik oldukça önemli”ifadelerine yer verdi.



FAHİŞ ZAM YAPAN FIRSATÇILARI ŞİKÂYET EDİN

Tüketicilerin, tek kullanımlık plastik ürünlerde fahiş fiyat artışlarını PAGEV ve TOBB’un ilgili birimine şikâyet etmelerini isteyen Eroğlu, plastik tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık ve bıçak gibi ürünlerde fiyatlarda kur kaynaklı küçük artış olabileceğini ifade ederek şu açıklamada bulundu, “Ürünlerde yüzde 100’ün üzerinde artış yapan bazı perakende noktalarının bilgileri geldi ve bu fırsatçılara karşı gerekli uyarılarımızı yaptık. PAGEV üyesi hiçbir üretici bu dönemde, yurtiçi satışlara enflasyon ve döviz kurları dışında zam yapmadı. PAGEV olarak fahiş fiyat artışları yapan fırsatçıları uyarmakta hatta bunları TOBB’un ilgili birimlerine bildirerek yasal işlem yapılması talep etmekteyiz. Amacımız halk sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için olmazsa olmaz plastik tek kullanımlık ürünlerin, fırsatçıların insafına bırakmamaktır. Salgının önlenmesinde önemli role sahip ürünlerimizin, tüketicilerimize en kolay ve uygun fiyatla, kesintisiz olarak ulaştırılmasını hedefliyoruz.”



PLASTİK AMBALAJ VE MEDİKAL SEKTÖRÜ İŞİNİN BAŞINDA

Plastik endüstrisi olarak salgınla mücadelede işlerinin başında olduklarının altını çizen Eroğlu; “Dünya çapında koronavirüs vakaları artarken, tehdit giderek büyüyor.Plastik sektörü tüm tedarik zincirindeki iş ortaklarıyla birlikte ihtiyaçların karşılanmasını, hastaların tedavi görmesini,sağlık personelinin korunmasını sağlarken, tek kullanımlık bardak,tabak,çatal,kaşık,bıçakla salgının bulaşmasını engelleyecek ürünleri üretiyor. Geçmişten bugüne kadar salgın hastalıkların azalmasının en önemli sebeplerinden biri de tek kullanımlık ürünlerdir. Bu nedenle diyoruz ki; plastik sağlıktır, plastik hijyendir, plastik çevrecidir, plastik hayatımızın her alanını kolaylaştıran kıymetli bir malzemedir" şeklinde görüş bildirdi