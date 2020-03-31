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Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su'

Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 31.03.2020 14:40
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüsün uğramadı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su'
Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da salgının ulaşmadığı bir kasanın, "mucizevi suyu" sayesinde hastalıktan kurtulduğu öne sürülüyor. Efsaneye göre 1800'de bölgede kamp kuran Napolyon'un askerleri bu su sayesinde zatürreden kurtulmuş. Ancak efsaneyi boşa çıkaran Belediye Başkanı, alınacak "gerçek önlemlere" dikkat çekti.

İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinde bulunan Montaldo Torinese kasabasında henüz koronavirüs tespit edilmemesi, bazı kasaba sakinlerinin "mucizevi suların kendilerini koruduğuna" inanmasına yol açtı.
Şu anda 720 kişinin yaşadığı kasabadaki bir kuyuda bulunan suyun, 1800 yılında bölgede kamp kuran Napolyon Bonapart’ın askerlerini zatürreden kurtardığına inanılıyor. Avusturya güçleriyle karşılaşan Napolyon’un Marengo’daki savaşı kazandığı biliniyor.

"KUYU ŞU ANDA KAPALI"
Kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, "Efsaneye göre Napolyon’un generalleri zatürre nedeniyle çok hastaydı. Temiz hava ve kırsal alanın saflığı, aynı zamanda bu kuyu sayesinde hepsi iyileşti. O süreçte su büyük ihtimalle yardımcı oldu. Ancak günümüzde kuyu kapalı ve su da sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Oradan içemezsiniz" dedi.
Ancak Gaiotti, salgının henüz kasabada görülmemesini daha "inandırıcı" sebeplere bağladı. Gaiotti’ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu.

"EN BAŞINDAN BERİ ALINACAK ÖNLEMLERİ ANLATTIK"
Belediye başkanı, "Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri insanların posta kutularına güvende olmak için ne yapmaları gerektiğini anlatan uyarılar bıraktım; düzenli olarak elleri yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak gibi... İnternet sitemizde de bu uyarılar yer verdik. Tüm ailelere maske dağıtan civardaki ilk köyüz ve hâlâ maske dağıtımını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

SALGININ GÖBEĞİNDE
Montaldo Torinese, sadece cumartesi günü 3 bin 658 yeni vakanın tespit edildiği bölgesel başkent Torino’dan 19 kilometre uzaklıkta. Piedmont ise İtalya’da salgından en çok etkilenen dördüncü bölge durumunda ve 8 bin 206 enfekte hasta bulunuyor.
İtalya ise 101 bin 739 enfekte hastayla ABD’nin ardından en fazla vaka sayısına sahip ikinci ülke, 11 bin 591 can kaybıyla da salgına en fazla kurban veren ilk ülke konumunda.
 
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